Cet ancien international français met en garde l’OM !

L’ancien défenseur de Manchester City et Arsenal, Gaël Clichy, a livré son analyse des deux prochaines rencontres de l’OM dans la course à la Ligue des Champions. Dans un entretien accordé à La Provence, l’ancien international français a tenu à souligner la complexité des matchs à venir contre Le Havre et Rennes.

Le Havre, un adversaire à ne pas sous-estimer

Selon Clichy, les Marseillais devront se méfier du Havre AC, un club qu’il considère comme bien structuré malgré des moyens limités. « Je pense que ça va être très dur contre Le Havre, un club qui travaille bien », a-t-il averti. L’ex-défenseur des Gunners et des Citizens a salué le travail réalisé par les Havrais avec « un jeune coach » et « de très jeunes joueurs » tout en précisant que le club normand dispose « d’un budget et d’une masse salariale très bas ».

Pour Clichy, les hommes de Roberto De Zerbi devront faire preuve de vigilance face à un adversaire qui aura « une grosse envie de marquer un point contre l’OM ».

Rennes, un match piège ?

Concernant la dernière journée contre Rennes, Clichy met également en garde contre tout excès de confiance. « On peut se dire que Rennes, qui n’a plus rien à jouer, peut être un match assez facile. Mais un joueur de foot, s’il est professionnel, a toujours quelque chose à prouver », a-t-il insisté.

En conclusion, Gaël Clichy n’a pas manqué de rappeler que pour s’imposer lors de ces deux dernières rencontres, les Olympiens devront être à leur meilleur niveau : « Il va falloir que ça soit un grand OM pour remporter ces deux dernières rencontres. »