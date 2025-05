Cet ancien joueur de l’OM viré par le PSG !

Le Paris Saint-Germain féminin a décidé de se séparer de son entraîneur Fabrice Abriel, à moins d’une semaine d’une échéance cruciale. Ce départ intervient après la défaite en finale de la Coupe de France ce week-end, dernier épisode d’une saison compliquée pour l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille.

Le licenciement de Fabrice Abriel, révélé par Le Parisien, intervient à six jours de la demi-finale des play-offs face au Paris FC, programmée au Parc des Princes. Cette décision met fin à un exercice particulièrement instable sur le banc parisien. L’équipe a connu une élimination rapide en Ligue des champions féminine, mais aussi des tensions internes notables. Des désaccords répétés ont éclaté entre Abriel et certaines joueuses importantes du vestiaire, notamment Grace Geyoro et Sakina Karchaoui.

En interne, plusieurs réunions de crise ont été organisées au cours de la saison, sans parvenir à apaiser le climat ou à redresser la dynamique sportive. La défaite en Coupe de France a finalement précipité la décision de la direction du club.

Paulo Cesar prend les commandes pour la fin de saison

Après la défaite en Coupe de France, le PSG se sépare de son entraîneur Fabrice Abriel ➡️ https://t.co/dtWy5uVfBt pic.twitter.com/c6OpAFZOsq — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 5, 2025



Pour assurer la transition, le PSG a désigné Paulo Cesar, actuel responsable des U19 féminines, comme entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison. Il dirigera l’équipe dès ce mercredi pour le dernier match de la saison régulière contre Nantes. Suivront la demi-finale des play-offs dimanche face au Paris FC, et une éventuelle finale le week-end suivant.

Cette nomination vise à apporter de la stabilité dans une période charnière. “Paulo Cesar va bien assurer l’intérim jusqu’à la fin de saison”, précise une source interne. Le club espère ainsi mobiliser son groupe pour tenter de sauver sa saison et viser un titre national.