Di Meco salut la performance de l’OM et la prestation “énorme” d’un joueur (sur le “match de la peur”)

LIGUE 1 – L’ancien défenseur de l’OM, Eric Di Meco, aujourd’hui consultant sur RMC, a livré son analyse après le match nul entre Marseille et Lille dimanche soir (1-1)

Malgré un nul concédé en fin de match contre Lille (1-1), l’Olympique de Marseille se retrouve en bonne position pour accrocher la Ligue des champions en fin de saison. C’est le point de vue d’Éric Di Meco, ancien joueur du club et consultant dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, lundi soir.

Pour lui, le déplacement dans le Nord, l’un des plus délicats de cette fin de saison, a finalement permis à l’OM de sortir avec des certitudes supplémentaires dans le jeu, malgré la frustration liée à l’égalisation tardive.

“On peut regretter le résultat surtout quand on se fait égaliser sur ce genre d’actions. Mais l’OM sort presque renforcé de cette journée car c’était le déplacement le plus périlleux et en cas de défaite il y avait une grosse pression, car tu te retrouvais 4e et tu n’avais plus ton destin entre les mains. Donc ce match, c’était un peu le match de la peur pour l’OM. Je trouve que même si le résultat n’est pas là, compte tenu de la performance, la performance est quand même à signaler. On se rend compte que ce 4-3-3 avec Rabiot plus bas, qui a encore été énorme, et puis une équipe plutôt solide derrière… Moi, franchement, je suis plus serein aujourd’hui que vendredi,” ainsi expliqué Eric Di Meco sur les ondes de RMC Sport.

L’OM, toujours en course pour une qualification en Ligue des champions, jouera gros lors des prochaines journées, mais semble avoir trouvé un équilibre avec son système et certains cadres en forme.

