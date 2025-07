Cette ancienne star de PL lâche : “Depuis petit, mon rêve c’était de jouer à l’OM”

Dans une déclaration récente faite au journal l’Equipe, Riyad Mahrez a révélé qu’il rêvait, enfant, de porter les couleurs de l’Olympique de Marseille. Une confession émouvante qui met en lumière le lien passionnel que l’international algérien entretient avec le club phocéen.

S’il n’a jamais eu l’occasion de jouer pour l’OM, Mahrez n’a jamais caché son attachement au club olympien. Interrogé sur ses débuts et ses inspirations, le champion d’Afrique 2019 a partagé son admiration de jeunesse pour plusieurs icônes marseillaises.

“Depuis que je suis petit, j’ai toujours eu envie de jouer à Marseille. C’était mon rêve. J’étais un amoureux de l’OM. Tous les joueurs qui sont passés : Drogba, Niang, Nasri, Ribéry…”

Comme de nombreux jeunes issus des quartiers populaires, Mahrez a grandi en admirant les exploits de ses idoles sur la pelouse du Stade Vélodrome. Le panache de Drogba, la vélocité de Niang, l’élégance de Nasri, ou encore la fougue de Ribéry ont nourri l’imaginaire du futur international.



L’Olympique de Marseille, pour lui, n’était pas seulement un club. C’était un symbole, un rêve d’enfant.

Pourtant, le destin en a décidé autrement. Révélé sur le tard à Leicester City, champion de Premier League avec les Foxes, puis joueur de Manchester City, Mahrez a connu un parcours exceptionnel, loin des sentiers traditionnels de la Ligue 1.

“Mon rêve était de jouer au Vélodrome en Ligue 1. Mon parcours a été tout autre…” a-t-il conclu avec lucidité.

Aujourd’hui joueur d’Al-Ahli en Arabie saoudite, Riyad Mahrez reste une source d’inspiration pour toute une génération. Et même s’il n’a jamais porté le maillot blanc marseillais, son attachement sincère à l’OM continue de toucher les supporters. Une histoire de passion et de nostalgie, qui renforce encore un peu plus la légende du club.