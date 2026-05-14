Cette légende de l’OM valide totalement la saison de Mason Greenwood à Marseille !

Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood continue de diviser malgré ses statistiques solides. Soutenu publiquement par son entraîneur Habib Beye, l’attaquant anglais a également reçu l’appui appuyé d’une figure historique du club, Chris Waddle, qui estime que l’ancien joueur de Manchester United a pleinement réussi son adaptation à Marseille.

Buteur face au HAC le week-end dernier, Mason Greenwood a tenté d’éteindre les rumeurs autour de ses relations avec son entraîneur Habib Beye et avec certains dirigeants de l’OM. Interrogé après la rencontre, l’attaquant anglais a tenu à clarifier la situation tout en revenant sur sa fin de saison.

« On a tout donné aujourd’hui. Les dernières semaines n’ont pas été bonnes. C’est important. Il y a beaucoup de choses qui sortent dans les médias mais Habib est un bon gars. Je crois en lui et il croit en moi. J’ai eu une petite blessure contre Lille. Je suis peut-être revenu un peu vite. Aujourd’hui (hier), je me sentais à 100%. C’est une grande expérience d’être à Marseille. Les supporters sont extraordinaires. C’est une fin de saison importante avec un gros challenge face à une très bonne équipe. On va se battre jusqu’à la fin. »

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Chris Waddle salue l’impact de Mason Greenwood à l’OM

Au micro de Goal, Chris Waddle, ancienne gloire de l’Olympique de Marseille, a livré une analyse très positive de la trajectoire de Mason Greenwood en Ligue 1. L’ancien international anglais a notamment insisté sur la difficulté de s’imposer dans un environnement aussi exigeant que le Stade Vélodrome.

« Je sais ce que c’est. Ils sont exigeants. Ils veulent aussi du spectacle. Mais ils exigent beaucoup des joueurs. Ils pensent qu’ils doivent être en tête du championnat. Depuis son arrivée, il joue bien. Il est performant et régulier. Il marque régulièrement, il contribue souvent aux buts. Il a hérité de penalties, mais il est là, il est en forme. Je suis certain que de nombreux clubs suivent son évolution et le surveillent de près. S’il devait un jour quitter Marseille, plusieurs clubs seraient intéressés par Mason. Il a été excellent à Marseille. Ce club a été très irrégulier ces deux ou trois dernières années. Il a manqué de constance, même s’il termine régulièrement dans le top 5, voire le top 4, il se retrouve en bonne position, puis il s’effondre, avant de revenir en force. Il a été l’un des éléments les plus brillants de l’équipe. Il a un bon âge. Il semble concentré sur son travail. Il sait ce que Marseille exige. Il sait ce que Marseille veut, et il essaie de le leur donner. On peut dire qu’il a incontestablement réussi à Marseille. »

Une saison scrutée malgré les débats autour de Greenwood

Les performances de Mason Greenwood restent l’un des sujets majeurs de l’actualité de l’OM. Entre efficacité offensive, attentes élevées des supporters marseillais et discussions autour de son avenir, l’attaquant anglais cristallise une grande partie de l’attention autour du club phocéen.

Le soutien public de Chris Waddle confirme en tout cas que le profil et le rendement de Greenwood continuent d’être valorisés outre-Manche. Reste désormais à voir quelle place l’attaquant occupera dans le projet marseillais à l’issue de cette deuxième saison sous le maillot olympien.