Mercato OM : En plus de bloquer Lorenzi, l’OGC Nice se positionne sur coach visé par Marseille ?

Dans un contexte de réorganisation en vue de la saison prochaine, l’OGC Nice explore plusieurs pistes pour son futur entraîneur, dont celle menant à Bruno Genesio. L’actuel coach du LOSC Lille, également évoqué du côté de l’OM, est sous contrat jusqu’en juin prochain et attire plusieurs convoitises en Ligue 1. Selon Nice-Matin, le projet niçois pourrait évoluer fortement en cas de maintien en fin de saison.

Un projet niçois en mutation et des ambitions fortes

D’après les informations du quotidien régional Nice-Matin, l’OGC Nice réfléchit déjà à la structuration de son futur projet sportif. Dans l’hypothèse du maintien en Ligue 1, des investisseurs américains seraient prêts à s’impliquer davantage dans le club azuréen, avec l’objectif de redéfinir les bases du projet sportif.

Dans ce contexte, le nom de Bruno Genesio revient avec insistance. L’entraîneur du LOSC Lille, dont le contrat arrive à échéance en juin, figure parmi les profils étudiés pour incarner cette nouvelle dynamique. Son expérience en championnat de France et sa connaissance des exigences du haut niveau en font une option sérieusement envisagée par les décideurs niçois.

Une concurrence directe avec l’OM sur le marché des entraîneurs

Cette piste s’inscrit également dans un environnement concurrentiel, puisque Bruno Genesio a récemment été associé à l’Olympique de Marseille (OM) dans le cadre de la réflexion autour du futur banc marseillais. Une situation qui pourrait créer un affrontement direct entre les deux clubs sur ce dossier stratégique du mercato des entraîneurs.

Par ailleurs, selon des informations évoquées dans le cadre de ce dossier, une autre piste aurait été étudiée en amont par l’OGC Nice, concernant le directeur sportif de Brest, Grégory Lorenzi, sans que l’issue de ce dossier ne soit confirmée à ce stade.

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Un dossier suspendu aux décisions sportives de fin de saison

Toujours selon Nice-Matin, le choix final dépendra en grande partie du classement final de l’OGC Nice en Ligue 1, mais aussi des éventuelles propositions concrètes de l’OM. Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour clarifier les intentions des différentes parties.

Dans ce contexte, une prise de position officielle de Bruno Genesio et des clubs concernés pourrait intervenir une fois la saison achevée, alors que plusieurs équipes de l’élite cherchent à stabiliser leur projet sportif pour l’exercice à venir.

« Il sait ce que Marseille veut, et il essaie de le leur donner. On peut dire qu’il a incontestablement réussi à Marseille.» Tout le monde n’est certainement pas du même avis…