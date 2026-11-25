L’OM pourrait explorer plusieurs pistes de prêt à Chelsea lors du mercato hivernal. Pierre-Emile Højbjerg a également parlé de son avenir et de son rôle dans le groupe, tandis qu’Emerson Palmieri reste lié à Marseille par une option contractuelle jusqu’en 2028.

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À la veille de la réception du Levski Sofia, l’actualité olympienne est marquée par des dossiers très différents. La direction doit composer avec la surveillance de la DNCG, les besoins identifiés par Grégory Lorenzi et les déclarations de plusieurs cadres de l’effectif, alors que le marché de janvier approche.

1. Quatre joueurs de Chelsea disponibles en prêt ?

Dans son article consacré aux opportunités de prêt, Football Club de Marseille recense quatre jeunes joueurs de Chelsea qui disposent d’un temps de jeu limité : Valentin Barco↗, Geovany Quenda, Jamie Gittens et Aaron Anselmino. Aucun contact entre l’OM et le club londonien n’est confirmé, mais ces profils correspondent à la recherche de solutions économiques lors du mercato hivernal.

Barco apparaît comme le joueur le plus polyvalent. L’ancien Strasbourgeois, âgé de 22 ans, peut évoluer au milieu de terrain ou au poste de latéral gauche. Il totalise 321 minutes en sept rencontres officielles cette saison, dont 119 en Premier League et 202 en Coupe de la Ligue. Sa connaissance de la Ligue 1 et sa capacité à couvrir deux secteurs pourraient répondre aux besoins de Bruno Genesio, notamment après l’opération d’Emerson Palmieri.

Quenda n’a disputé que 127 minutes en Premier League et pourrait apporter de la percussion sur le côté droit, sans répondre directement aux trois postes prioritaires annoncés. Gittens, lui, n’a joué que 56 minutes cette saison et revient de plusieurs blessures, tandis qu’Anselmino n’a encore disputé aucune minute avec Chelsea. Le défenseur argentin, récemment revenu à la compétition avec sa sélection, correspond au besoin d’un défenseur central mais présente un manque de rythme et un historique médical à prendre en compte.

2. Højbjerg confirme son attachement à l’OM sans annoncer de baisse de salaire

Présent en conférence de presse mercredi 25 novembre avant OM-Levski Sofia, Pierre-Emile Højbjerg a réaffirmé son envie de poursuivre son aventure marseillaise. Le milieu danois a aussi expliqué qu’il était disposé à aider le club, sans confirmer l’existence d’un accord concernant une réduction de sa rémunération. Il a souhaité que ces discussions restent internes. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

« Cet été, j’avais envie de rester. Et de faire des efforts pour rester. Je suis très très fier de jouer pour l’OM, un club extraordinaire. (…) Jusqu’à quand? Je ne peux pas le dire. Mais je donnerai tout jusqu’à ce que j’arrête de jouer pour l’OM. »

Højbjerg a également souligné la clarté de Bruno Genesio et l’attention portée par l’entraîneur à l’accompagnement humain des joueurs. Il a décrit son association avec Tochukwu Nnadi comme complémentaire, en mettant en avant le volume de jeu du jeune milieu et leur volonté de se placer mutuellement dans de bonnes conditions. Le Danois a enfin évoqué son rôle auprès des jeunes dans un effectif réduit. Selon lui, l’exemplarité quotidienne passe par la préparation, l’hygiène de vie et l’attitude adoptée sur et en dehors du terrain, davantage que par des consignes directement formulées aux joueurs les plus jeunes.

3. Emerson Palmieri garde la main de l’OM sur son avenir

Emerson Palmieri souhaite toujours retrouver Santos, son club formateur, mais sa situation contractuelle empêche un départ libre d’être considéré comme acquis. Dans un entretien accordé à 365Scores le 29 octobre, le latéral gauche a confirmé que l’OM dispose d’une option permettant de prolonger son contrat d’une saison, jusqu’en juin 2028. « Si Marseille active cette clause, je prolonge d’un an », a déclaré Emerson. Cette option appartient donc au club marseillais, qui pourrait conserver son joueur ou négocier un éventuel transfert avec Santos plutôt que de le laisser partir libre à l’issue de son engagement actuel. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

La décision devra toutefois tenir compte de la situation sportive et financière de l’OM. L’activation de la clause prolongerait les engagements salariaux du club dans un contexte de restrictions imposées par la DNCG, tandis que Santos souhaitait déjà obtenir la venue du joueur sans indemnité l’été dernier. Emerson est actuellement indisponible après une arthroscopie du genou gauche annoncée le 16 novembre. Son retour est attendu après plusieurs semaines de récupération, ce qui complique également l’hypothèse d’un départ dès le mercato hivernal. La Juventus et la Fiorentina ont été citées parmi les clubs intéressés, sans négociation avancée confirmée.