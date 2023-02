Cheyrou prévient les Marseillais, Nice toujours euphorique d’avoir doublé Longoria, Riolo voit le PSG tomber au Vélodrome… Les 3 infos de ce mercredi !

Comme chaque jour la rédaction de Football Club de Marseille vous retrace les trois grosses informations de la journée. Aujourd’hui mercredi : Benoit Cheyrou prévient les Marseillais de la »menace Monaco », Nice toujours euphorique d’avoir doublé l’OM pour Moffi et Riolo voit l’OM gagner le Classique en Ligue 1.

Cheyrou prévient les Marseillais et Tudor de cette « grosse menace » !

Dans un entretien accordé à La Provence ce mercredi, Benoît Cheyrou a affirmé être très impressionné par les prestations marseillaises… Il évoque également la grosse menace de l’AS Monaco !

Depuis quelques semaines, les Marseillais enchaînent bien en Ligue 1 et en Coupe de France… De quoi rêver d’un titre de champion de France? C’est en tout cas ce que beaucoup attendent et espèrent cette saison. Benoît Cheyrou s’est dit très impressionné par les prestations marseillaises mais prévient tout de même le club de la menace de l’AS Monaco qui est juste derrière !

« Sur ce que je vois, c’est-à-dire le turnover, l’intégration des nouvelles recrues, la façon de jouer, l’adhésion des joueurs au système et aux efforts demandés par l’entraîneur, cette équipe olympienne peut viser très haut. Malgré les absences ou les blessures – il y en a eu beaucoup derrière d’ailleurs -, on ne sent pas que le niveau baisse. Je n’ai qu’une seule interrogation. Les joueurs peuvent-ils mettre la même intensité dans tous les matches jusqu’à la fin de la saison? C’est tellement impressionnant… Je me souviens du match de coupe contre le PSG (2-1). Avec Mamad’ Niang, on est sorti du match en se demandant si on aurait pu courir autant, aussi longtemps avec autant d’intensité pendant 90 minutes. » L’ancien joueur craint notamment un retour de Monaco : « L’ASM a un vrai cadre tactique bien assimilé par tous les joueurs. Malgré le turnover offensif avec Embolo, Ben Yedder, Ben Seghir, Golovine et Minamino, l’équipe continue de gagner et d’être performante. Monaco va être une très grosse menace » Benoît Cheyrou – Source : La Provence

Il croit en les chances des hommes de Tudor. Il nous explique pourquoi même s’il redoute la concurrence et notamment Monaco#OM #TeamOM https://t.co/O600BLSPMA — La Provence OM (@OMLaProvence) February 15, 2023

Toutes les équipes ont une crainte de l’OM

» Aujourd’hui, l’OM a gagné en confiance pour le football français. Cela dépasse les limites marseillaises, les supporters marseillais qui sont dans la région, ça va au delà. On entend des entraineurs en parler. Genesio dit que l’OM est difficile à jouer, Galtier avait un doute avant d’affronter l’OM, Le Bris l’avait bien expliqué. Toutes les équipes qui vont jouer contre l’OM ont une crainte aujourd’hui. Parce que l’OM fait plaisir à tout le monde et a un système qui peut mettre en défaillance tous les adversaires. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (13/02/2023)

Nice toujours euphorique d’avoir doublé l’OM pour Moffi !

Terem Moffi a rejoint l’OGC Nice contre 25 millions d’euros plus 5 de bonus en provenance du FC Lorient. Auteur de 12 buts en 18 matchs, Moffi était aussi sur les tablettes de l’OM. Dans l’émission Gym Tonic, le directeur sportif niçois Florent Ghisolfi s’etait réjouit d’avoir doubler l’OM pour Moffi.

Moffi est comme un poisson dans l’eau

»Il a cru en notre projet. Il a eu le ressenti qu’il allait être heureux et performant à Nice. Aujourd’hui, il est comme un poisson dans l’eau. Je pense vraiment qu’on est le bon club pour Terem. Il a récupéré le numéro 9, même si Marseille lui avait promis aussi. Dans ce qu’on est en train de construire, il correspond vraiment à ce qu’on recherche en termes de valeurs. Cela a été long et compliqué. Il a toujours montré la conviction qu’il voulait aller à Nice. Sincèrement, je demande à tout le monde d’avoir conscience de ce que cela représente. Avoir de gros clubs anglais et Marseille qui te sollicitent et avec qui il avait déjà un accord en plus ! S’il disait ok, il signait le lendemain, alors que nous n’avions pas encore cet accord. C’est vraiment un gros signal envoyé à l’OGC Nice ». Florent Ghisolfi – Source : Gym Tonic/Nicematin (10/02/2023)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Terem moffi (@moffigram_)

Depuis son arrivée Moffi a joué deux matchs avec l’OGC Nice, contre l’OM et Ajaccio. Mais n’a pas encore marqué son premier but.

Riolo voit l’OM gagner le Classique

Après cette défaite du PSG face au Bayern Munich, Daniel Riolo s’est exprimé sur le match de la bascule pour les Parisiens. D’après l’éditorialiste, cela peut être le match face à l’OM le 26 février !

L’Olympique de Marseille devrait affronter le PSG le 26 février prochain en Ligue 1. En attendant, le club de la capitale n’a pas gagné une seule rencontre depuis le choc en Coupe de France. Les Parisiens ont perdu face à l’AS Monaco en Ligue 1 puis ce mardi soir à domicile contre le Bayern Munich.

Ce n’est pas complètement dingue d’imaginer qu’une victoire de l’OM les mette devant — Riolo

Une série noire qui n’est pas à l’habitude du PSG mais qui pourrait faire les affaires de l’OM ! Sur RMC, Daniel Riolo s’est exprimé à ce sujet. L’éditorialiste voit les tendances des deux équipes et ne trouve pas cela fou d’imaginer que les Parisiens chutent à deux nouvelles reprises, laissant donc les Marseillais prendre la première place de la Ligue 1 !

« La question que l’on doit se poser est de voir comment Paris va encaisser les événements. Ce n’est pas complètement dingue d’imaginer que ce soir là, une victoire de l’OM les mette devant. Se dire que dimanche à 13h, le PSG perde à domicile contre Lille, au vu de ses derniers matches, je ne trouverais pas ça complètement fou. Que le match du 26 serve à la bascule, je ne trouve pas ça fou. Mais, Marseille a aussi un match compliqué contre Toulouse, qui est en pleine bourre. » Daniel Riolo – Source : RMC (14/02/23)

On a toujours l’effectif pour aller jouer le titre

Deuxième de Ligue 1 à 5 points du leader Paris, l’OM est encore dans la course au titre. Lors du Débrief de la victoire 2-1 face au PSG, Yacine Youssfi affirme que l’OM a encore toutes ses chances en championnat et doit garder cet espoir.

»Oui on a toujours l’effectif pour. Il faut y aller avec le couteau entre les dents et tout arracher. Effectivement l’objectif c’est la deuxième place, par contre maintenant si je me place d’un point de vue extérieur à l’OM, je suis pas joueur ni dirigent de l’OM. Cette équipe a la capacité d’aller chercher le titre. Mais dans le foot tout vas vite. Aujourd’hui évidemment on va avoir tendance à dire que le Paris Saint Germain est favori. Mais ils vont jouer Monaco, le Bayern, ils vont jouer au Vélodrome en fin de mois et Lille juste avant c’est pas un cadeau ce calendrier pour eux. Tout va très vite, maintenant aujourd’hui le PSG est favori, mais tu dis que si c’est pas le PSG qui est champion, c’est l’OM. Pour moi l’OM est le deuxième favori de Ligue 1. Je pense qu’à Paris, l’équipe qu’ils craignent le plus c’est l’OM, encore plus après ce soir. Sur les trois dernières saisons le PSG a fini deux fois premier, l’OM deux fois deuxième et Monaco deux fois troisième. Je dis ça je dis rien. » Yacine Youssfi – Source : Football Club de Marseille (8/02/2023)