Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Classement Ligue 1 : le top 8 à seulement 4 points, l’OM toujours en embuscade !
OM Actualités

Classement Ligue 1 : le top 8 à seulement 4 points, l’OM toujours en embuscade !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Ligue 1 logo - Photo by Icon Sport

La Ligue 1 2025-2026 offre un scénario inédit depuis plus de dix ans. Après dix journées, le Paris Saint-Germain mène avec 21 points, mais le haut du tableau est d’une densité exceptionnelle. L’OM se classe 3e, mais seulement à un ou deux points du leader, tandis que les huit premières équipes se tiennent en seulement quatre points. Selon Opta, jamais la Ligue 1 n’avait été aussi resserrée à ce stade de la saison.

 

Le club marseillais a été freiné par un nul contre Angers, un résultat qui aurait pu leur permettre de passer en tête du championnat. À ce niveau, chaque point compte et le moindre faux pas peut coûter cher. Les Marseillais, qui montrent pourtant un niveau de jeu solide, savent qu’ils sont en embuscade et qu’une victoire leur permettrait de se rapprocher du PSG.

 

 

Un haut de tableau historiquement serré !

 

A lire : OM : Des nouvelles de Bilal Nadir (après sa sortie sur civière)

 

D’après les statistiques publiées par Opta, le haut de tableau de Ligue 1 n’avait plus été aussi compact depuis la saison 2010-2011. À l’époque, six équipes se tenaient en seulement deux points après quinze journées, un équilibre rare qui a marqué l’histoire du championnat. Cette saison-là, l’OM de Didier Deschamps était en tête, devant le LOSC de Rudi Garcia, le PSG, le Rennes d’Antonetti et le Montpellier d’Olivier Giroud.


Aujourd’hui, la situation est similaire : le PSG domine avec 21 points, mais Lens, actuellement sixième, n’est qu’à deux longueurs. L’OM, avec 19 points, reste à portée directe des Parisiens, mais doit absolument se reprendre après avoir engrangé seulement un point sur les deux derniers matchs. Roberto De Zerbi sait que son équipe dispose des moyens pour viser le sommet, mais la moindre erreur pourrait coûter cher dans ce championnat extrêmement serré.

Mercredi, une simple victoire au Vélodrome aurait permis aux Marseillais de prendre seuls la tête. Ce samedi, l’OM se déplace à Auxerre avec l’opportunité de relancer sa dynamique et de continuer à rêver d’un sommet du classement où chaque point compte plus que jamais.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823