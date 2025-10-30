Classement Ligue 1 : le top 8 à seulement 4 points, l’OM toujours en embuscade !

La Ligue 1 2025-2026 offre un scénario inédit depuis plus de dix ans. Après dix journées, le Paris Saint-Germain mène avec 21 points, mais le haut du tableau est d’une densité exceptionnelle. L’OM se classe 3e, mais seulement à un ou deux points du leader, tandis que les huit premières équipes se tiennent en seulement quatre points. Selon Opta, jamais la Ligue 1 n’avait été aussi resserrée à ce stade de la saison.

Le club marseillais a été freiné par un nul contre Angers, un résultat qui aurait pu leur permettre de passer en tête du championnat. À ce niveau, chaque point compte et le moindre faux pas peut coûter cher. Les Marseillais, qui montrent pourtant un niveau de jeu solide, savent qu’ils sont en embuscade et qu’une victoire leur permettrait de se rapprocher du PSG.

L’OM peut s’en vouloir… une victoire permettait de reprendre la place de leader avec le nul du PSG et la défaite de Lens…#Ligue1 pic.twitter.com/LSZB5MJNuF — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 30, 2025

Un haut de tableau historiquement serré !

D’après les statistiques publiées par Opta, le haut de tableau de Ligue 1 n’avait plus été aussi compact depuis la saison 2010-2011. À l’époque, six équipes se tenaient en seulement deux points après quinze journées, un équilibre rare qui a marqué l’histoire du championnat. Cette saison-là, l’OM de Didier Deschamps était en tête, devant le LOSC de Rudi Garcia, le PSG, le Rennes d’Antonetti et le Montpellier d’Olivier Giroud.



Aujourd’hui, la situation est similaire : le PSG domine avec 21 points, mais Lens, actuellement sixième, n’est qu’à deux longueurs. L’OM, avec 19 points, reste à portée directe des Parisiens, mais doit absolument se reprendre après avoir engrangé seulement un point sur les deux derniers matchs. Roberto De Zerbi sait que son équipe dispose des moyens pour viser le sommet, mais la moindre erreur pourrait coûter cher dans ce championnat extrêmement serré.

Mercredi, une simple victoire au Vélodrome aurait permis aux Marseillais de prendre seuls la tête. Ce samedi, l’OM se déplace à Auxerre avec l’opportunité de relancer sa dynamique et de continuer à rêver d’un sommet du classement où chaque point compte plus que jamais.