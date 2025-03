Classico PSG – OM : Les Pronos de Nico !

Après la défaite face à Lens, les Marseillais vont affronter un PSG euphorique après leur qualification face à Liverpool en Ligue des Champions. Pour cette rencontre de ce dimanche comptant pour la 26e journée de Ligue 1, je vous propose mes pronos avec notre partenaire Parions Sport sur les matchs de l’Olympique de Marseille.

Pour cette 26e journée de Ligue 1, les marseillais se déplacent à Paris pour le Classique PSG – OM. Le PSG s’est imposé après une séance de tirs au buts ce mardi en Ligue des Champions face à Liverpool et affiche une confiance élevée. Le jeu collectif prôné par Luis Enrique arrive a maturité. Le coach espagnol pourrait laisser au repos le capitaine Marquinhos pour ce match.

Murillo et Hojbjerg forfaits !

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi devra encore se passer de Moumbagna, en défense, Cornélius fait son retour alors que Murillo, Harit et Hojbjerg sont forfaits pour ce match. Si Roberto De Zerbi devrait aligner Geoffrey Kondogbia en central gauche, un doute existe pour le poste de central droit, Ramos et Lirola sont attendus. Alors pour parier allons sur ParionsSport en Ligne N°1 sur les cotes de l’OM*

Mon prono pour PSG – OM : but de Greenwood sur penalty pour une cote à 7 !

Pour ce PSG – OM, je pars donc sur un but de Mason Greenwood sur penalty pour une cote de 7 chez notre partenaire Parions Sport. L’OM devrait avoir énormément de mal à remporter ce match, allez sur Parions Sport pour y trouver les bonnes cotes et pronostiques de ce Classico PSG – OM. A noter que la cote d’un but de Rabiot de la tête est de 18,5 !

Bénéficiez de 10€ de freebets (sans CB) sur Parions Sport

*Jusqu’au 17 mars 2025 inclus. Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur ParionsSport en Ligne.

A lire aussi : Avant d’arbitrer PSG – OM, Turpin au cœur d’une énorme polémique en Italie !

*Etude réalisée par Nielsen Sports sur les cotes (pari [1N2]) de l’OM du 1/12/21 au 27/1/25 (109 matchs – 4 relevés par match : H-24 ; -12 ; -6 ; -30mn) auprès de ParionsSport En Ligne, Winamax, Betclic, Unibet, Netbet.

Les jeux d’argents et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argents, conflits familiaux addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr (09 74 75 13 13 appel non surtaxé)