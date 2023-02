Clermont – OM (0-2) : L’OM ne lâche rien !

L’Olympique de Marseille s’impose face à Clermont (0-2) ce samedi à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1 grâce à deux buts d’Alexis Sanchez. Les marseillais reviennent à 5 points du PSG.

Clermont 0 2 OM 43′, 87′ Sanchez

Le onze de l'OM :

Lopez – Balerdi Gigot Kolasinac – Under, Rongier, Veretout, Clauss, Malinovskyi, Sanchez

𝗟𝗲 𝗫𝗜 𝗼𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻 🔵⚪️ La composition choisie par Igor Tudor pour cet #CF63OM 👊 pic.twitter.com/GldhFEKXnE — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 11, 2023

Le match

L’Olympique de Marseille impose d’entrée de jeu son rythme et s’installe très haut dans le camp adverse. C’est toutefois Clermont qui se procure la première grosse occasion du match sur un contre et une frappe de de 20 mètres détournée par Lopez (13′). Les marseillais ont du mal à manoeuvrer le bloc défensif très bas des locaux. Il faut ainsi attendre la fin de la première période et un pénalty suite à une main dans la surface sur un coup franc direct de Malinovsky pour voir l’OM prendre l’avantage. Sanchez s’occupe de transformer cette opportunité (0-1, 43′). Marseille ouvre la marque mais perd Samuel Gigot, sortie sur blessure après un coup violent sur le tibia droit.

De retour des vestiaires, Tudor procède à plusieurs changements. Fraîchement entré en jeu, Kaboré décoche une frappe de 20 mètres sur la transversale (47′). Bailly et Mbemba sont également entrés en jeu. La rythme baisse en seconde période, l’OM semble gérer son avance et Alexis Sanchez va inscrire un doublé en fin de match pour sceller cette victoire importante. L’OM revient ainsi à 5 points du PSG et ne lâche rien dans la course au titre.