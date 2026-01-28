Info Chrono
Club Bruges – OM ce mercredi : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?
OM Actualités

Club Bruges – OM ce mercredi : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?

Publié le - Mis à jour le

L’OM affronte le Club Bruges ce mercredi soir, le match va se jouer au stade Jan Breydel pour le compte de la 8e journée de la Ligue des Champions. A quelle heure et comment voir ce match ?

Avec 9 points en 7 matches de Ligue des Champions, l’OM garde toutes ses chances pour sortir de la poule. L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi défiera le club belge dans une rencontre à forte intensité et à l’enjeu toujours particulier. Les supporters attendent un spectacle et surtout une quatrième victoire !

Bruges – OM : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match Club Bruges – OM aura lieu mercredi 28 janvier 2026 à 21h00.

Il sera diffusé en exclusivité sur Canal+ Sport

 

 

Comment voir Club Bruges – OM en streaming ?

  • Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur myCANAL en profitant de l’expérience originale de CANAL+.

 

    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
