Mercato OM : direction la Premier League pour Angel Gomes ?

En manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille, Angel Gomes pourrait quitter le club dès ce mercato hivernal. Selon Footmercato, Wolverhampton s’est manifesté pour recruter le milieu anglais avant la fermeture du marché, fixée au 2 février.

Arrivé libre l’été dernier en provenance du LOSC, Angel Gomes ne s’est pas imposé durablement dans la rotation marseillaise. Depuis le mois de décembre, l’international anglais n’a disputé que trois rencontres toutes compétitions confondues, un temps de jeu réduit qui interroge sur sa place réelle dans le projet de l’OM version Roberto De Zerbi.

Un entrejeu marseillais désormais très dense

La situation du milieu de terrain explique en grande partie cette mise en retrait. L’Olympique de Marseille a renforcé ce secteur durant l’hiver avec les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri, venant s’ajouter à une rotation déjà fournie. Dans l’entrejeu, Pierre-Emile Højbjerg reste un élément central, autour duquel Roberto De Zerbi peine encore à stabiliser une association durable.

Depuis le début de saison, plusieurs profils se sont succédé aux côtés du Danois : Arthur Vermeeren, Matt O’Riley, Geoffrey Kondogbia, Bilal Nadir ou encore Quinten Timber récemment. Dans ce contexte concurrentiel, Angel Gomes, pourtant capable d’évoluer en double pivot ou plus haut sur le terrain, a progressivement reculé dans la hiérarchie.

Wolverhampton à l’affût pour Gomes

Selon les informations de Footmercato, Wolverhampton a pris des renseignements concrets sur la situation du joueur. Le club anglais, actuellement en difficulté en Premier League, cherche à renforcer son milieu de terrain pour la deuxième partie de saison. Les Wolves ont déjà ajusté leur effectif cet hiver, avec notamment le prêt de Marshall Munetsi au Paris FC.

🚨EXCL #mercatOM 🔵⚪️ ⚠️❗️Wolverhampton cible Angel Gomes, le milieu de terrain 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 de l’OM. Les Wolves veulent un prêt avec option d’achat obligatoire en cas de maintienhttps://t.co/26DIHo8JGO@Santi_J_FM pic.twitter.com/9xCiI02XWe — Sébastien Denis (@sebnonda) January 27, 2026



L’intérêt de Wolverhampton serait également lié à l’incertitude autour de Jean-Ricner Bellegarde, ancien joueur de Ligue 1, annoncé suivi par le Besiktas. Dans ce contexte, Angel Gomes apparaît comme une option crédible, disposant d’une expérience du haut niveau et connaissant déjà la Premier League, qu’il avait quittée en janvier 2020 après ses débuts à Manchester United.

Du côté de l’OM, la direction menée par Pablo Longoria et Mehdi Benatia ne fermerait pas la porte à un départ, consciente du faible temps de jeu accordé au joueur depuis plusieurs semaines. Reste à savoir sous quelle forme pourrait se concrétiser une éventuelle opération, alors que le mercato hivernal entre dans sa dernière ligne droite.