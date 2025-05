Comme Drogba et Ribery, pour Nabil Djellit l’OM peut faire basculer sa carrière !

Auteur d’un doublé face au Havre lors du dernier match de l’OM, Amine Gouiri met tout le monde d’accord depuis son arrivé. Le journaliste de l’Équipe, Nabil Djellit, s’est exprimé sur le joueur soulignant son mariage parfait avec Marseille !

Auteur d’une seconde partie de saison historique sous le maillot marseillais, Amine Gouiri a rapidement fait taire tous les détracteurs à son arrivé. Avec dix buts et trois passes décisives en 13 matchs joués, le buteur algérien s’impose déjà comme un indéboulonnable de l’attaque olympienne. Avec la Ligue des Champions la saison prochaine, les dirigeants marseillais ont peut-être même déjà trouvé leur grand attaquant tant attendu pour l’ère De Zerbi !

Et ses performances ne passent évidemment pas inaperçues. Invité à réagir à cette deuxième partie de saison au micro de Canal +, le journaliste de l’Équipe, Nabil Djellit, est revenu sur son acclimatation éclair. « C’est un joueur qu’on ne lâche pas. Benatia et De Zerbi, des qu’il est arrivé, ont dit qu’il fallait qu’il s’inscrive parmi les meilleurs buteurs des championnats européens et qu’il soit plus tueur. Il est vrai qu’il avait un côté nonchalant, même dans son utilisation on ne savait pas trop. C’était un joueur plus habitué aux coups d’éclats, et depuis son arrivé à l’OM ça match complètement ! »

C’est sûrement un tournant pour Gouiri

Une connexion qui marche en partie grâce à l’environnement selon le journaliste sportif. « Il se marie également bien avec la ville. C’est sûrement un tournant pour lui, ça peut lui faire basculer sa carrière. Marseille a fait basculer la carrière de Drogba, de Ribéry. Et bien ça sera peut-être le cas pour Amine Gouiri aussi. Maintenant je l’attends plus dans la régularité personnellement la saison prochaine, et surtout en Ligue des Champions. »

La saison prochaine, nul doute que le joueur algérien sera un des maillons forts du tacticien italien. Bien que d’autres attaquants devraient être recrutés afin de venir épauler Gouiri, il est une des clés de cet OM actuel. Son doublé face au Havre l’a encore prouvé, il aura été ultra décisif dans ce run final, permettant à l’OM de se qualifier directement en Ligue des Champions et finir sa saison sereinement.