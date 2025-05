Mercato OM : Une plus-value attendue avec cette recrue estivale ?

Auteur d’une saison en dents de scie, Neal Maupay ne devrait pas faire de vieux os à l’OM. Arrivé en prêt d’Everton, le buteur français pourrait être racheté par le club cet été afin d’être revendu en Championship, où il garderait une jolie côte.

L’OM va évoluer en Ligue des Champions la saison prochaine et va devoir pour cela renforcer son effectif dans plusieurs secteurs. Pour cela le club travaille déjà sur plusieurs options, notamment au niveau de la défense. Cependant, malgré une arrivé plus que satisfaisante au mercato d’hiver d’Amine Gouiri, le club devrait également recruter quelques joueurs offensifs. Et pour cela, l’OM va devoir se séparer de plusieurs joueurs.

Et si certains noms comme celui de Luis Henrique sont dors et déjà sur de partir durant cet été, Benatia et Longoria auraient déjà ciblés l’un des prochains départs. Arrivé en prêt au dernier mercato estival, c’est le buteur Neal Maupay qui ne devrait pas être conservé par l’OM pour l’année prochaine. Lui qui a disputé 23 matchs avec le maillot blanc et bleu, pour un bilan de quatre buts et quatre passes décisives, n’aurait pas pleinement convaincu Roberto De Zerbi.

Maupay, acheté puis revendu ?

Mais si le club ne souhaite pas conserver le joueur français, il devrait cependant s’offrir le joueur, lui qui disposait d’une option d’achat obligatoire ! Encore lié à Everton, le joueur ne devrait donc pas retourner dans son club durant cet été et pourrait atterrir ailleurs. L’objectif des dirigeants serait de l’acheter et de le revendre à un prix légèrement plus supérieur afin d’en tirer profit.

L’attaquant garderait tout de même une belle côte du côté de l’Angleterre, mais cette fois-ci en Championship. Son option d’achat était estimée à environ 4 millions d’euros, mais le joueur reste estimé à 10 millions d’euros selon Transfermarkt. De quoi réaliser une plus-value sur le joueur de 28 ans, qui aura vu son temps de jeu largement baissé après l’arrivée du buteur algérien Amine Gouiri cet hiver.