OM : De Zerbi monte au créneau pour Aubameyang !

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a tenu à défendre publiquement Pierre-Emerick Aubameyang, rappelant son état de forme, son importance sportive et surtout la valeur humaine de l’attaquant gabonais.

Face aux critiques qui entourent Pierre-Emerick Aubameyang, Roberto De Zerbi n’a pas hésité à prendre la parole pour remettre les choses au clair. Avant la réception de Nantes dimanche au Vélodrome, le coach de l’OM a d’abord voulu balayer tout doute concernant l’état physique de son joueur. « Oui, il est à 100 %, il pourrait jouer dimanche », a-t-il affirmé avec assurance, coupant court aux interrogations sur une éventuelle méforme ou une gestion prudente.

Mais au-delà de l’aspect purement sportif, l’entraîneur marseillais a surtout tenu à protéger son attaquant sur le plan humain. De Zerbi a rappelé que les critiques évoquées ne venaient pas du club : « Les critiques viennent du Gabon, nous on ne l’a jamais critiqué. » Une précision forte, qui souligne la confiance totale du staff envers Aubameyang et l’importance du respect au sein du groupe.

« On ne peut pas critiquer la personne qu’il est »

Roberto De Zerbi est allé encore plus loin, mettant en avant l’homme avant le joueur. « Au-delà du joueur exceptionnel qu’il est, on ne peut pas critiquer la personne qu’il est », a-t-il insisté. Une phrase lourde de sens, qui traduit l’estime du coach pour les qualités footballistiques d’Aubameyang, mais aussi pour son professionnalisme et son comportement au quotidien.

Dans un contexte où les joueurs sont souvent exposés aux polémiques, cette sortie de De Zerbi sonne comme un message clair de soutien et de protection. L’entraîneur italien rappelle que l’OM juge ses joueurs sur leur engagement, leur attitude et ce qu’ils apportent au collectif, pas sur les débats extérieurs.

Par cette prise de parole, Roberto De Zerbi envoie également un signal fort au vestiaire : Aubameyang est pleinement soutenu, respecté et considéré comme un élément important du groupe. À Marseille, le message est limpide : Pierre-Emerick Aubameyang reste une force, sur le terrain comme en dehors.