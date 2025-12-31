Concurrent OM : Cet entraineur (encore) sur la sellette ?

Alors que le Stade Rennais a semblé sortir de la crise, les tensions en interne continuent d’alimenter les inquiétudes autour de leur entraîneur Habib Beye.

À première vue, les résultats du Stade Rennais avaient contribué à apaiser les critiques. Une série de six victoires sur sept matchs toutes compétitions confondues avait donné l’impression que le club breton avait tourné la page des semaines difficiles. Pourtant, selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, interrogé sur un espace audio récemment, les tensions internes n’ont pas disparu, et l’avenir de Habib Beye sur le banc reste incertain.

Ce constat vient contredire l’idée que les succès récents auraient calmé les dissensions. D’après ces informations, il existerait toujours deux courants qui s’opposent au sein du club, malgré les résultats. Même si ces tensions sont moins visibles aux yeux du public depuis les bonnes performances, elles continuent à peser dans les coulisses du Stade Rennais et sur la stabilité de son entraîneur.

Un climat délicat malgré l’embellie sportive

La situation de Beye n’est pas nouvelle. Après une série de résultats décevants plus tôt dans la saison, son avenir avait déjà été fragilisé, certains membres de l’effectif et observateurs évoquant une perte de confiance. Si l’équipe a su répondre positivement sur le terrain ce qui a permis au club de remonter dans le classement ces performances n’ont apparemment pas suffi à effacer tous les doutes.

En coulisses, la rumeur d’un regain d’intérêt pour Franck Haise, entraîneur récemment libre après son passage à Nice, laisse entendre que la direction pourrait déjà envisager d’autres options si les résultats venaient à se tendre à nouveau.

Déjà qualifié, le Sénégal joue son dernier match de poule face au Bénin ce soir 🇸🇳 L’occasion de (re)voir l’interview du coach Habib Beye et de se remémorer la finale remportée par sa nation en 2021 🏆 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 30, 2025

Dans ce contexte, Beye sait que son maintien dépend toujours des prochains résultats : une nouvelle série négative pourrait relancer les débats sur son sort, alors que plusieurs voix s’élèvent pour réclamer une stabilité ou un changement selon les performances et la cohésion globale du groupe.

À l’heure actuelle, même si la dynamique s’est améliorée, le spectre de la crise n’est pas totalement écarté au Stade Rennais. L’équilibre entre résultats, cohésion interne et vision sportive reste fragile, et la moindre rechute pourrait à nouveau placer Beye sous pression.