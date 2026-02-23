Concurrent OM : Défaite de Lyon additionnée à une mauvaise nouvelle !

L’Olympique lyonnais s’est incliné 3-1 dimanche soir sur la pelouse du RC Strasbourg Alsace en clôture de la 23ᵉ journée de Ligue 1, mettant fin à une série de 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Cette contre-performance intervient à une semaine du déplacement au Vélodrome face à l’Olympique de Marseille, où les Lyonnais pouvaient se créer une marge significative au classement.

Strasbourg domine et stoppe l’élan lyonnais

Dès l’entame, les Strasbourgeois ont pris le contrôle du jeu et ouvert la marque par Martial Godo (37ᵉ), concrétisant la pression locale face à une équipe lyonnaise peu inspirée. Diego Moreira a doublé la mise peu après la pause (52ᵉ) avant que Corentin Tolisso ne réduise l’écart (59ᵉ). Un penalty transformé par Joaquin Panichelli scellera le score à 3-1 pour Strasbourg.

❌ FIN DE SÉRIE POUR L’OL ! APRES 13 SUCCÈS DE SUITE, L’OL BUTE SUR STRASBOURG À LA MEINAU ! pic.twitter.com/SUkXCYSTcs — RMC Sport (@RMCsport) February 22, 2026



Cette victoire alsacienne met un terme à la série de succès de l’OL et empêche l’Olympique lyonnais de creuser un écart confortable avec son rival phocéen avant leur confrontation directe dimanche prochain en Ligue 1. En effet, si Lyon garde 5 points d’avance, cela aurait pu être 8 avant OM – OL de dimanche !

Blessure préoccupante pour Pavel Sulc

Le match a également été marqué par la sortie sur blessure de Pavel Sulc. L’attaquant tchèque, remplacé par Noah Nartey dès la 27ᵉ minute après une gêne musculaire à l’arrière de la cuisse, suscite des inquiétudes. Selon les premiers éléments, il souffre d’un problème musculaire, potentiellement aux ischio-jambiers, et pourrait manquer plusieurs rencontres à venir, le staff lyonnais devant attendre les examens médicaux de lundi pour en savoir plus.

Sulc, régulièrement titulaire et l’un des éléments offensifs clés de l’OL cette saison, avait déjà connu une indisponibilité similaire à l’automne dernier. Sa potentielle absence dans un calendrier chargé en mars — avec le déplacement à Marseille et d’autres échéances importantes — pourrait peser sur les plans de Paulo Fonseca.

Cette défaite et ce coup dur physique relancent les interrogations autour de la capacité de l’Olympique lyonnais à tenir son rang dans la course aux places européennes, à quelques jours d’un des matches les plus attendus de sa saison.