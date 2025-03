Concurrent OM : L’OL Contre-Attaque pour Fonseca et Jusqu’au Bout !

L’OL ne compte pas en rester là. Le club va saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour contester la suspension de son entraîneur, Paulo Fonseca. Cette décision a été rapportée jeudi par Le Progrès et confirmée par RMC Sport.

Paulo Fonseca a été lourdement sanctionné par la commission de discipline après son coup de colère contre l’arbitre lors du match OL-Brest. Il est interdit de banc de touche et de vestiaire arbitre jusqu’au 30 novembre, et ne pourra plus accéder au vestiaire de son équipe jusqu’au 15 septembre.

C’est précisément cette dernière interdiction que le club lyonnais veut remettre en cause auprès du CNOSF, espérant trouver un accord. Initialement, l’OL pensait faire appel auprès de la FFF, mais a finalement choisi une autre stratégie. Le recours au tribunal administratif reste aussi une option possible.

Très affecté, Fonseca avait dénoncé une sanction « injuste ». Il s’était expliqué : « J’ai écopé de neuf mois de suspension pour une situation où je me suis excusé. Certains parlent d’agression, mais les images montrent que je n’ai pas touché l’arbitre. J’ai seulement eu des paroles déplacées, rien de physique. »

Côté sportif, l’OL est actuellement cinquième de Ligue 1 et affrontera Manchester United en quarts de finale de la Ligue Europa.

