Finances : Les clubs de Ligue 1 dans le rouge, l’OM, le PSG et Lyon plus particulièrement ! (tous les détails)

La Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) a récemment publié son rapport économique sur la saison 2023/2024 de Ligue 1, mettant en lumière une situation financière encore préoccupante pour de nombreux clubs, malgré une légère amélioration par rapport à l’année précédente. En effet, les pertes cumulées de la Ligue 1 s’élèvent à 164 millions d’euros, un chiffre bien inférieur aux 273 millions de déficits enregistrés l’année précédente, soit une réduction de près de 40 %.

Les clubs les plus affectés restent les plus puissants financièrement, notamment le PSG et l’OM, qui à eux deux représentent 60 % du déficit global de la Ligue 1. Le PSG, avec 60,3 millions d’euros de pertes, et l’OM, qui enregistre une perte de 39 millions d’euros, sont les principaux responsables de cette situation. À ces deux géants s’ajoutent l’OL et l’OGC Nice, qui pèsent respectivement 25,7 millions d’euros et 26,7 millions d’euros dans le déficit global. Ces quatre clubs représentent ainsi à eux seuls 92,5 % des pertes totales de la saison.

Derrière ces géants, plusieurs clubs de plus petite envergure parviennent à maintenir des comptes positifs. Lille, par exemple, malgré une baisse de ses bénéfices par rapport à l’année précédente, termine avec un excédent de 16,8 millions d’euros, après avoir déjà enregistré un bénéfice de 30 millions l’année précédente. D’autres clubs comme Angers, Brest, Toulouse et Nantes ont également enregistré des résultats bénéficiaires.

Une des raisons de cette amélioration partielle du bilan global est la hausse des revenus, notamment des droits audiovisuels, des sponsors, du merchandising et des transferts, qui ont permis de compenser la hausse des salaires et des charges sociales. Toutefois, une grande disparité subsiste entre les clubs, notamment en ce qui concerne les droits TV, avec 4 clubs (PSG, Lens, OM, et LOSC) captant plus de la moitié des revenus de cette catégorie.

En revanche, la situation reste préoccupante sur le long terme, avec la baisse attendue des droits de diffusion, notamment en raison de l’arrivée de DAZN, qui pourrait exacerber les déséquilibres financiers déjà présents. Le modèle économique de la Ligue 1 semble de plus en plus vulnérable face à ces variations, et l’équilibre financier de nombreux clubs pourrait être de plus en plus difficile à maintenir.

