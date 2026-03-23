Concurrent OM : Pour Domenech l’OL peut “gueuler sur l’arbitrage” !

Après la défaite de l’OL face à Monaco et celle de l’OM contre Lille, l’arbitrage en Ligue 1 se retrouve une nouvelle fois au cœur des débats. Entre critiques médiatiques et réactions de joueurs, la tension est palpable autour des décisions arbitrales.

Domenech et Tolisso pointent l’arbitrage après OL – Monaco

Sur la chaîne L’Équipe, Raymond Domenech a livré une analyse critique après la défaite de Olympique Lyonnais face à AS Monaco. L’ancien sélectionneur des Bleus a notamment insisté sur un fait de jeu litigieux : « J’ai été très critique avec eux ces derniers temps, mais avec Yaremchuk et un milieu de terrain bouilli… Ils récupèrent des attaquants comme Moreira et Sulc en attendant Fofana… Face à Monaco c’est une défaite ou il y a quelque chose de positif à grappiller. D’autant plus que là les Lyonnais peuvent gueuler sur l’arbitrage car encore une fois ils se font avoir. Il doit revenir sur le penalty, il y a faute ! »

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Une position partagée par le capitaine lyonnais Corentin Tolisso, particulièrement remonté en zone mixte. Le milieu de terrain a directement mis en cause l’arbitre François Letexier : « je ne comprends pas que la VAR ne soit pas intervenue…Tous les jours il y a faute sur Endrick. Je préfère ne pas vous dire la réponse de M.Letexier, il a été arrogant, c’était lunaire…Je préfère ne pas en dire plus… »

L’OM également frustré après sa défaite face au LOSC

Dans ce contexte déjà tendu, la défaite de l’Olympique de Marseille face au LOSC Lille a ravivé les critiques autour de l’arbitrage en Ligue 1. Plusieurs décisions contestées ont alimenté les débats, même si aucune déclaration officielle forte n’a émergé avec la même intensité que du côté lyonnais.

Ce double épisode, impliquant deux clubs majeurs du championnat, relance les interrogations sur l’utilisation de la VAR et la cohérence des décisions arbitrales. Dans un calendrier chargé et une lutte serrée pour les places européennes, ces faits de jeu peuvent peser lourd dans la course aux objectifs.

L’actualité immédiate de la Ligue 1 place ainsi l’arbitrage au centre des discussions, alors que clubs, consultants et joueurs réclament davantage de clarté et de constance dans les décisions.