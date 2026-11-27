Le Stade Rennais traverse une nouvelle crise majeure. Après la défaite face au NEC Nimègue (3-1), jeudi en Ligue Europa, Franck Haise serait sur le point de quitter son poste d’entraîneur. Selon Ouest-France et L’Équipe, le technicien ne devrait pas diriger le prochain match à Toulouse. Mais le grand ménage pourrait également toucher la direction du club breton, avec un avenir très incertain pour le président Arnaud Pouille.

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La situation se dégrade rapidement au Stade Rennais. Neuvième de Ligue 1 après onze journées, le club breton n’arrive plus à gagner et vient de connaître une nouvelle désillusion européenne.

Jeudi soir, les Rouge et Noir se sont inclinés 3-1 sur la pelouse du NEC Nimègue, poursuivant leur mauvaise série. Une défaite qui pourrait coûter sa place à Franck Haise, arrivé en février dernier pour succéder à Habib Beye.

Franck Haise vers un départ, Tambouret pressenti

Selon les informations de Ouest-France, confirmées vendredi par L’Équipe, le départ de Franck Haise serait désormais imminent.

L’ancien entraîneur de Lens et de Nice aurait perdu la confiance d’une partie de son vestiaire. Les résultats, particulièrement décevants après un début de saison prometteur, ont également fragilisé sa position auprès des propriétaires du club.

En Ligue Europa, Rennes occupe la 22e place, juste au-dessus des positions éliminatoires. La défaite contre Nimègue a accentué les inquiétudes autour du projet sportif.

Comme nous le rapportions dans notre compte rendu de la soirée européenne de Rennes↗, les Bretons ont notamment encaissé deux buts dans les dernières minutes aux Pays-Bas.

Pour remplacer Haise, la direction envisagerait de confier provisoirement l’équipe à Sébastien Tambouret, actuellement responsable de la réserve.

Ce dernier connaît déjà le poste puisqu’il avait assuré l’intérim après le licenciement de Habib Beye en février dernier, avec notamment une victoire face au PSG (3-1).

Le changement pourrait intervenir avant le déplacement à Toulouse, dimanche à 17h15. Aucune officialisation n’a toutefois encore été communiquée par Rennes.

Le président Arnaud Pouille également sur la sellette !

La crise pourrait dépasser le seul poste d’entraîneur.

D’après L’Équipe, Arnaud Pouille serait lui aussi menacé. Arrivé à la présidence en octobre 2024, l’ancien dirigeant du RC Lens avait notamment participé au recrutement de Franck Haise.

Selon Foot Mercato, le directeur sportif Loïc Désiré ferait également l’objet d’interrogations en interne, alors que les propriétaires souhaitent revoir l’organisation sportive du club.

La famille Pinault avait déjà exprimé son mécontentement concernant les résultats et le fonctionnement du Stade Rennais. Un audit interne, annoncé pour la fin de l’année, pourrait conduire à d’autres changements.

Cette nouvelle crise intervient seulement neuf mois après l’arrivée de Franck Haise à Rennes pour succéder à Habib Beye↗.

À l’époque, les dirigeants bretons espéraient installer une nouvelle stabilité sur le banc. Le technicien avait notamment retrouvé Arnaud Pouille, avec lequel il avait travaillé à Lens.

Un nouveau bouleversement chez un concurrent de l’OM

Pour l’Olympique de Marseille, cette situation concerne un adversaire engagé dans la course aux places européennes.

Rennes avait pourtant bien commencé sa saison, avant de progressivement perdre du terrain. En septembre, les Bretons avaient notamment battu l’OM de Bruno Genesio au Roazhon Park (1-0)↗.

Depuis, les trajectoires des deux équipes ont évolué, même si Marseille vient également de subir un coup d’arrêt face au Mans.

À Rennes, le prochain changement pourrait être bien plus profond qu’un simple remplacement d’entraîneur. Entre le départ probable de Franck Haise, les incertitudes autour d’Arnaud Pouille et les possibles ajustements de l’effectif en janvier, le club breton s’apprête à vivre une nouvelle période agitée.