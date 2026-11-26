Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique Lyonnais a concédé le nul face à Lilleström (0-0), ce jeudi soir, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Le Stade Rennais s’est incliné à Nimègue (3-1), alors que la Juventus a largement dominé l’Omonia Nicosie (4-1).

Voir sur YouTube

Après la victoire de l’OM contre le Levski Sofia (1-0), les deux autres clubs français engagés en Ligue Europa↗ disputaient leur rencontre de la soirée. Selon Foot Mercato, l’OL, qui espérait se relancer après une défaite et un match nul, n’est pas parvenu à faire la différence contre les Norvégiens de Lilleström. Les Lyonnais occupent désormais la 14e place de la phase de ligue, tandis que Rennes est 22e après sa défaite aux Pays-Bas.

L’OL manque encore d’efficacité contre Lilleström

Pour la première de Carlos Vicens sur la scène européenne, Lyon a rapidement pris le contrôle du match↗. Rémi Himbert a même pensé ouvrir le score à la 20e minute, avant que son but ne soit refusé pour une faute après une relance mal maîtrisée du gardien adverse. La frappe rasante de Kaïl Boudache, repoussée à la 39e minute, a constitué l’une des rares occasions lyonnaises avant la pause.

Plus tranchant après l’entrée de Nakamura, l’OL a ensuite réclamé deux penalties, pour des interventions sur Tagliafico puis Merah, sans obtenir gain de cause. Les Lyonnais ont aussi frôlé la correctionnelle sur une occasion de Melland, avant de pousser dans les dernières minutes. Openda a finalement vu un penalty refusé après intervention du VAR, et le score est resté nul et vierge.

Rennes renversé dans les dernières minutes

Le Stade Rennais a connu une soirée difficile sur la pelouse du NEC Nimègue. Après un début de match raté↗, les Bretons ont été menés à la 29e minute par Linssen, qui a repris une frappe repoussée par Samba. Thomasson a égalisé sept minutes plus tard en déviant une tentative de Szymanski, mais Rennes n’a pas réussi à conserver ce résultat. Les joueurs de Franck Haise se sont montrés plus conquérants après la pause, avec des tentatives de Nagida, Cissé et Lepaul. Un tacle non maîtrisé d’Aït-Boudlal sur Linssen a toutefois offert un penalty à Nimègue, transformé par Chery à la 86e minute. Bischoff a ensuite scellé le succès néerlandais trois minutes plus tard.

La Juventus déroule, l’AZ Alkmaar renverse Prague

La Juventus Turin, menée après un but de Satka à la 15e minute, a finalement largement dominé l’Omonia Nicosie (4-1). Cambiaso, Ekhator, Conceição et Boga ont marqué pour le club italien. L’AZ Alkmaar s’est également imposé sur la pelouse du Sparta Prague (4-2), après avoir été mené 2-0. Crystal Palace a battu la Real Sociedad (2-1), tandis qu’Anderlecht a gagné contre l’OFI Crète (3-1). Sunderland et Jagiellonia Bialystok se sont quittés sur un nul (1-1), tout comme Torreense et le Celtic Glasgow (1-1). Hoffenheim a enfin dominé Sturm Graz (3-1).