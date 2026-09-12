OM : Genesio égale un triste record vieux de 49 ans !

L’Olympique de Marseille a encore chuté vendredi soir à Rennes (1-0). Avec trois défaites en quatre journées de Ligue 1, le début de saison phocéen devient très préoccupant. Et une statistique publiée par L’Équipe illustre l’ampleur de ce départ manqué : Bruno Genesio est le premier entraîneur de l’OM depuis 1977 à perdre trois de ses quatre premiers matches de championnat à la tête du club.

3 défaites en 4 journées 3 points pris sur 12 1977 dernier précédent comparable

Genesio, un démarrage inédit depuis 1977

La défaite au Roazhon Park laisse l’OM avec seulement trois points après quatre journées, soit une victoire pour trois revers. Selon les chiffres publiés par L’Équipe, Bruno Genesio devient le premier entraîneur marseillais à perdre trois de ses quatre premiers matches de Ligue 1 depuis Ivan Markovic en août 1977.

Marseille égale également son plus faible total de points après quatre journées sur les vingt dernières saisons : trois unités, comme en 2007-2008, 2011-2012 et 2015-2016.

À lire aussi OM : Genesio s’agace après la défaite à Rennes

Les déplacements plombent encore l’OM

Le problème ne se limite pas au début de mandat de Genesio. Les difficultés marseillaises loin du Vélodrome s’installent dans la durée. L’OM a perdu sept de ses onze déplacements en Ligue 1 en 2026, soit le pire bilan de l’élite sur la période. Marseille est également resté muet à six reprises à l’extérieur cette année.

7/11 déplacements perdus en Ligue 1 en 2026

Avant la rencontre, Genesio avait pourtant assuré qu’il ne comptait pas bouleverser son équipe malgré les deux défaites précédentes. Le technicien marseillais avait insisté sur la nécessité de conserver ses principes et de renforcer la cohésion. La nouvelle défaite à Rennes va forcément augmenter la pression avant la suite du calendrier.

Le dernier débrief FCM

Retrouvez notre analyse de Rennes – OM et les premières réactions après la troisième défaite consécutive des Marseillais.

Une réaction attendue dès l’Europe

L’OM doit désormais rapidement enrayer cette série. L’effectif de Genesio reste diminué, notamment au milieu de terrain, avec les absences de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi, déjà forfaits pour le déplacement à Rennes.

Après trois défaites en quatre journées, le prochain rendez-vous européen face au Besiktas prend donc une importance supplémentaire. Plus que le classement, Marseille doit surtout retrouver une dynamique avant que ce début de saison compliqué ne se transforme en véritable crise.