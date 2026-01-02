Concurrent OM : Strasbourg dans la tourmente avec le dossier Rosenior

Le départ potentiellement imminent de Liam Rosenior vers Chelsea crée une véritable crise au Racing Club de Strasbourg, fragilisant le projet sportif et la politique du club alsacien.

Un séisme est en train de secouer le RCSA. La simple possibilité du départ de Liam Rosenior pour rejoindre Chelsea, où il serait visé pour assurer un rôle d’entraîneur, fait trembler l’environnement strasbourgeois. Selon les informations relayées, cette éventualité ne concerne plus un simple intérêt lointain. Elle est suffisamment sérieuse pour que le club commence à anticiper plusieurs scénarios de succession.

Pour remplacer Rosenior, dont l’arrivée avait donné un nouvel élan à Strasbourg, plusieurs noms circulent déjà. Des profils variés mais tous perçus comme des candidats possibles pour prendre la tête de l’équipe dans une période délicate. Une autre option pour le RCSA serait de promouvoir Filipe Coelho, l’adjoint de Rosenior arrivé récemment, et déjà pressenti pour diriger le club à moyen terme.

🚨🔵 Liam Rosenior remains the leading candidate in the shortlist to become new Chelsea head coach. He’s highly rated by Chelsea hierarchy as revealed weeks ago, main candidate as reported today. RC Strasbourg, assessing replacements IF #CFC proceed. 🎥 https://t.co/1C2vV1Td7H pic.twitter.com/2swtGEvoCx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026

Une crise politique et sportive qui dépasse le simple mercato

Ce qui inquiète avant tout à Strasbourg, ce n’est pas seulement l’impact sportif. Bien sûr, perdre un entraîneur en pleine saison, surtout à un moment où le club réalise une bonne saison de Ligue 1, est sportivement délicat. Mais l’aspect politique est encore plus lourd à assumer. Une source proche du club a confié qu’un départ de Liam Rosenior serait « difficile à gérer au niveau de l’image », tant il s’est imposé comme un symbole fort de l’identité actuelle du projet strasbourgeois.

Depuis le rachat par le consortium BlueCo (qui possède aussi Chelsea) à l’été 2023, les tensions avec une partie des supporters sont fortes. L’affaire des banderoles critiquant notamment Emmanuel Emegha et Marc Keller avait déjà mis le feu aux poudres et alimenté une fronde anti-BlueCo. Dans ce climat, voir Rosenior partir renforcer l’équipe liée à la même propriété que Strasbourg renforcerait l’idée chez les mécontents que le club n’est qu’un simple réservoir pour Chelsea, et non une entité ambitieuse à part entière.

Actuellement 7ᵉ de Ligue 1, à seulement neuf points de l’OM, Strasbourg doit jongler avec ses ambitions sportives et cette crise politique latente. Et le dossier Rosenior, s’il se concrétise, pourrait bien marquer un tournant majeur pour le club alsacien.