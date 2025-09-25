Concurrents OM : ça ne s’arrange pas pour Nice !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Actuel 12e de Ligue 1, l’OGC Nice traverse une période compliquée à la fois sur la scène nationale et européenne. Ce mercredi soir, les Aiglons ont entamé leur campagne d’Europa League de la pire des manières, en s’inclinant à domicile face à l’AS Roma (1-2) à l’Allianz Riviera. Une défaite qui vient confirmer la spirale négative d’un club dont le propriétaire a récemment décidé de réduire les moyens financiers.

Une série noire qui s’allonge en Coupe d’Europe

Face aux Italiens, les Niçois ont rapidement été sanctionnés. Les défenseurs romains Ndicka et Mancini ont trouvé la faille avant que Moffi ne réduise l’écart sur penalty. Les anciens Olympiens Morgan Sanson (titulaire) et Jonathan Clauss (remplaçant) ont également pris part à la rencontre. Malgré un sursaut en seconde période, le GYM n’a pas réussi à inverser la tendance.

Ce revers prolonge une série noire inquiétante : 13 matchs sans victoire en Coupe d’Europe (9 défaites, 4 nuls). Déjà classé 35e sur 36 lors de l’édition précédente de l’Europa League, le club azuréen n’arrive pas à enrayer la spirale négative. Une véritable malédiction européenne semble s’acharner sur les hommes de Franck Haise.

13 matchs sans victoire en Coupe d’Europe pour Nice !

En championnat, la situation n’est guère plus rassurante. Sur les huit derniers matchs toutes compétitions confondues, Nice a concédé six défaites, sa pire série depuis la saison 2006-2007. L’équipe peine à trouver un équilibre, et la réduction des moyens décidée par la direction n’arrange rien.

Pour l’OM, cette baisse de régime niçoise est à suivre de près. Les deux clubs croiseront le fer le 23 novembre prochain lors d’un rendez-vous important dans la lutte pour les places européennes. Alors que les Marseillais espèrent profiter de la dynamique insufflée par Roberto De Zerbi et leur buteur Mason Greenwood, l’OGC Nice apparaît aujourd’hui comme un rival affaibli, en quête de repères.