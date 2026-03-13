Concurrents OM : Cette starlette de l’OL fatigue Daniel Riolo !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Jeudi soir, l’Olympique Lyonnais a arraché un match nul sur la pelouse du Celta Vigo (1-1) en huitième de finale aller de Ligue Europa, grâce à une réalisation tardive d’Endrick. Mais malgré ce but décisif, la prestation de l’attaquant brésilien a suscité des critiques, notamment de la part de Daniel Riolo dans l’émission After Foot sur RMC.

Un but tardif qui sauve l’OL à Vigo

Longtemps dominé au score, l’OL a évité la défaite dans les dernières minutes à Balaídos. Le Celta Vigo avait ouvert la marque en première période avant de subir l’égalisation à la 87e minute. Endrick a inscrit le but lyonnais d’une frappe du gauche depuis l’extérieur de la surface, une tentative que le gardien Andrei Radu n’a pas réussi à maîtriser.

Cette égalisation tardive permet aux Lyonnais de rester en position favorable avant le match retour au Groupama Stadium. Malgré une supériorité dans le jeu et une expulsion côté espagnol à l’heure de jeu, l’Olympique Lyonnais a longtemps buté sur la défense galicienne avant l’éclair du jeune attaquant brésilien.

Daniel Riolo critique l’attitude d’Endrick

Si le but a permis à l’OL d’éviter une défaite frustrante, la performance individuelle d’Endrick a divisé les observateurs. Sur RMC, l’éditorialiste Daniel Riolo a exprimé son agacement face à la tendance du joueur à privilégier les actions individuelles. “Ils pouvaient se mettre 100% à l’abri d’un éventuel hold up”, a-t-il estimé. “Dans la période actuelle où Lyon joue beaucoup et il y a beaucoup de fatigue dans le groupe, il y a toujours des questions autour de certains joueurs. Endrick me casse la tête, il me fatigue et je ne pensais pas qu’il me fatiguerait si vite. Je me demande si à un moment, il ne va pas plomber des matchs à vouloir tout faire tout seul.”

A lire : OM – Auxerre : à quelle heure et sur quelle chaîne TV (streaming) voir le match de Ligue 1 ?

L’éditorialiste de l’After Foot a également pointé un manque de spontanéité dans le jeu collectif du Brésilien : “Tu as l’impression que ça lui coûte de donner un ballon. Quand il fait son centre pour Yaremchuk, tu as l’impression que ça lui coûte cher de donner un ballon. S’il ne met pas cette frappe, tu perds le match 1-0, tu as mal à la tête et tu lui tapes dessus parce qu’il a voulu tirer sans arrêt.”

Ces critiques illustrent le débat qui entoure la prestation d’Endrick : décisif dans le résultat, mais parfois jugé trop individualiste dans son jeu. Un sujet qui pourrait encore alimenter les discussions avant le match retour de Ligue Europa entre l’Olympique Lyonnais et le Celta Vigo.