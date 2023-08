Concurrents OM : Dugarry détruit Mbappé après le brassard gate !

L’instabilité règne au PSG et RMC a commenté cette actualité ce mercredi. Pour Christophe Dugarry, ancien joueur de l’OM, cette situation est un énorme désaveu pour Kylian Mbappé.

Restera ou pas, Mbappé est toujours au PSG en ce 24 août. L’attaquant a retrouvé le groupe lors de la deuxième journée de championnat face à Toulouse et a même marqué un but sur penalty, score final 1-1. Cette semaine, l’actualité à Paris tourne autour du capitanat.

Les joueurs du PSG préfèrent avoir Danilo que Mbappé comme capitaine — Dugarry

Avec l’arrivée de Luis Enrique, le vestiaire doit élire son nouveau capitaine et forcément, Kylian Mbappé était candidat. Censé être la tête de proue du projet du PSG, l’international français n’est arrivé que 4e lors de cette élection. Pour Christophe Dugarry qui était sur RMC, le signal est très mauvais pour Mbappé.

🔴🔵 Mbappé 4e capitaine : un désaveu ? – @RothenJerome : « Non, il va faire son année au mieux et représenter le PSG. » – Duga : « Ce n’est pas un problème que les joueurs préfèrent avoir Danilo que Mbappé comme capitaine ? T’es pas sérieux, même toi tu n’y crois pas ! » pic.twitter.com/PmdCL9GJTZ — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) August 23, 2023

» Les joueurs du PSG préfèrent avoir Danilo que Mbappé comme capitaine. C’est un énorme désaveu pour Mbappé, a expliqué le champion du monde 98 sur RMC. Il nous a fait des pieds et des mains pour être capitaine en équipe de France et il voulait aussi l’être au PSG. Il veut toujours être le n°1, le leader, le buteur, le tireur pour les pénalties et les coup-francs. Il est comme ça. Il est formaté pour ça. Le vote est clair, c’est un désaveu pour Mbappé. Il est parmi les autres. Tu te présentes pour être capitaine, tu es élu quatrième. Même si tu sais que tu n’as pas que des amis, tu participes à un vote, c’est pour le gagner. C’est un énorme désaveu. »