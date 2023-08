OM : Le coup de gueule de Di Meco contre la VAR !

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco est revenu sur l’utilisation du VAR lors de Metz-OM, vendredi en Ligue 1 (2-2) pour annuler le but de Valentin Rongier.

Dans l’émission Le Moscato Show, Éric Di Meco a donné son sentiment sur les erreurs d’arbitrage qu’a subi l’Olympique de Marseille lors de ses deux derniers matchs. Il a notamment déploré l’utilisation du VAR lors de Metz-OM (2-2). L’assistance vidéo a annulé un but à Valentin Rongier en se basant sur des images qui n’ont étonnamment pas été diffusées.

« On m’a expliqué que ça allait gommer les injustices, fluidifier le jeu et éviter les débats. On nous a vendu une uniformité. On peut faire un bilan depuis le temps. Il y a les deux derniers matchs de l’OM mais ça vaut pour toutes les équipes, n’importe quel supporter aura des exemples contre son équipe qui sont terribles », a-t-il déclaré avant de de poursuivre sur les explications qui ont suivi par l’intermédiaire de M. Lannoy, le directeur technique délégué à l’arbitre professionnel.

Joel cantona propose un gardien pour l’OM !!!! #OM #MercatOM pic.twitter.com/QbMdvFm0UM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 22, 2023

Pourquoi ne pas montrer cette image ?

« Il a fallu trois jours pour nous expliquer, regrette Di Meco. Il a même parlé d’images qui ne sont pas diffusées à la télévision. Pour lui, il n’y a pas faute devant sa télévision mais une image cachée montre une faute… Elle n’est pas cachée aux arbitres mais s’il y a de la transparence, pourquoi ne pas la montrer? « Quand tu entends ça et que tu es supporter parano, tu te dis: ‘Mais comment, on nous cache des images, mais pourquoi?’ C’est que cette image ne doit pas être si significative que ça, » conclu ainsi l’ancien défenseur du club phocéen.

