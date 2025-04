Concurrents OM : Encore des changements à venir à l’OL ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). À l’approche d’une fin de saison délicate, l’Olympique lyonnais pourrait vivre de profonds remaniements dans son organigramme. En poste depuis novembre 2023, Laurent Prud’homme, actuel directeur général de l’OL, est au centre des discussions au sein de la direction du club.

D’après plusieurs sources concordantes, dont RMC Sport, l’avenir de Prud’homme semble désormais compromis. Le propriétaire américain John Textor, à la tête du groupe Eagle Football, maison-mère de l’OL, n’a pas caché son agacement à l’issue des récentes contre-performances du club. Les défaites contre Manchester United et l’AS Saint-Étienne ont marqué un tournant dans les relations internes.

A lire : OM : 4 jeunes, deux absents et une surprise dans le groupe parti à Rome !

Des tensions avec John Textor

Une altercation aurait éclaté entre les deux hommes après l’élimination des Lyonnais à Old Trafford. Selon des témoins présents, le ton est monté et Textor aurait même empêché Prud’homme d’accéder au vestiaire.

👀🤔 Nommé fin 2023, le directeur général de l’OL Laurent Prud’homme devrait faire les frais d’une période tendue à Lyon, et du management de John Textor. Il pourrait quitter prochainement son poste, ou en voir les contours redéfinis.https://t.co/bSrucAz1qj pic.twitter.com/5xL7fKFSxy — RMC Sport (@RMCsport) April 22, 2025

Vers une redéfinition du rôle de Prud’homme ?

Deux scénarios sont envisagés à ce stade. Prud’homme pourrait quitter ses fonctions dans les prochaines semaines. Autre possibilité : il pourrait rester en poste, mais avec des attributions redéfinies et un périmètre d’action plus restreint. Cette évolution s’inscrirait dans un projet plus large de réorganisation de la direction dans la perspective d’une future introduction en Bourse.

Il est notamment reproché à Laurent Prud’homme une implication jugée trop importante dans le secteur sportif, un domaine qui n’entre pas directement dans ses prérogatives. Cette proximité avec les joueurs et les entraîneurs n’aurait pas été du goût des propriétaires, surtout dans un contexte de revenus jugés insuffisants. Malgré ces tensions, l’entourage du club affirme que la relation personnelle entre Textor et Prud’homme reste bonne.

Un départ ou une évolution de poste de Prud’homme pourrait donc être acté dans les jours à venir, dans un club toujours à la recherche de stabilité structurelle.