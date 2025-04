OM : 4 jeunes, deux absents et une surprise dans le groupe parti à Rome !

Dans l’optique de bien préparer les quatre derniers matchs de la saison, l’Olympique de Marseille a pris la décision de s’éloigner de la Commanderie pour une mise au vert en Italie. Le club a posé ses valises cette semaine au nord de Rome, où un stage a été organisé jusqu’à samedi. L’objectif est clair : se concentrer pleinement sur la réception de Brest, prévue ce dimanche au stade Vélodrome, dans un contexte plus serein et loin de la pression marseillaise.

Pour ce ritiro, Roberto De Zerbi a convoqué 28 joueurs, parmi lesquels figurent quatre jeunes issus du centre de formation : Robinio Vaz, Keyliane Abdallah, Darryl Bakola et Alexi Koum. Cette immersion dans le groupe professionnel leur offrira une expérience précieuse, alors que l’OM aborde une fin de saison cruciale pour ses ambitions européennes. A noter la présence comme 3e gardien de Theo Vermot, arrivé l’été dernier en provenance de Fréjus pour apporter son expérience à l’équipe reserve.

Un groupe élargi sans Mbemba ni Blanco

En revanche, Chancel Mbemba ne fait pas partie du groupe parti en Italie. Selon les informations de La Provence, le défenseur congolais devrait poursuivre la saison avec la réserve du club. « Une triste, mais inévitable fin pour un joueur qui aura beaucoup apporté durant son passage à l’OM », souligne le quotidien régional. On peut aussi noter l’absence de Rubén Blanco, lui aussi n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Le portier espagnol s’était blessé lors de l’été dernier et avait vu débarquer les recrues Rulli et De Lange, il n’a pas retrouvé un statut de 3e gardien après s’être remis de sa blessure à la cheville…

🔷️ En plus du groupe habituel, Roberto De Zerbi a décidé d’emmener également Robinio Vaz, Darryl Bakola, Keyliane Abdallah et Alexi Koum pour le stage à Rome 🇮🇹 ! 💙🤍✅️#TeamOM #OMSB29 | @OM_Officiel pic.twitter.com/5cfAOwnPoF — Actu OM (@info_made_in_OM) April 22, 2025

Les 28 joueurs retenus pour Rome

Le groupe marseillais comprend :

Gardien de but : Geronimo Rulli, Jeffrey De Lange, Theo Vermot

Défenseurs : Quentin Merlin, Luiz Felipe, Leonardo Balerdi, Ulisses Garcia, Derek Cornelius, Pol Lirola, Amir Murillo, Amar Dedić, Alexi Koum

Milieux de terrain : Amine Harit, Geoffrey Kondogbia, Valentin Rongier, Ismael Bennacer, Pierre-Emile Højbjerg, Adrien Rabiot, Bilal Nadir, Darryl Bakola

Attaquants : Neal Maupay, Amine Gouiri, Mason Greenwood, Faris Moumbagna, Jonathan Rowe, Luis Henrique, Robinio Vaz, Keyliane Abdallah

Avec cette mise au vert, l’OM espère renforcer la cohésion du groupe et se donner toutes les chances de finir fort cette saison. Les regards sont désormais tournés vers la rencontre face à Brest, une étape décisive dans la course aux places européennes.