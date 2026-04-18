Concurrents OM : Grosse crise financière à Lyon… effondrement de la valeur du club !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Alors que l’Olympique Lyonnais traverse une crise financière majeure, la situation inquiète l’ensemble de la Ligue 1. Entre dettes massives et gouvernance instable, la valeur du club lyonnais est en forte chute depuis son rachat en 2022.

Une valorisation en chute libre pour Lyon (de 800 à 300M€)

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Racheté en décembre 2022 pour 798 millions d’euros par John Textor, l’Olympique Lyonnais voit aujourd’hui sa valorisation fortement remise en question. En cause : une dette estimée à environ 500 millions d’euros et un déficit récurrent dépassant les 200 millions d’euros sur la saison 2024-2025. Malgré une réduction des coûts engagée par Michele Kang et Michael Gerlinger, le déficit resterait proche de 100 millions d’euros cette saison.

La situation s’est encore complexifiée avec la mise à l’écart de John Textor fin mars au sein de la holding Eagle Football Holdings Bidco, qui détient 85 % du club. Un administrateur judiciaire, Cork Gully, a été nommé pour superviser la structure, sur fond de conflit avec le fonds Ares, créancier majeur du rachat initial.

Selon plusieurs spécialistes du secteur, la valorisation actuelle de l’OL pourrait se situer autour de 300 millions d’euros, en se basant sur un multiple d’environ deux fois le chiffre d’affaires hors transferts (estimé à 160 millions d’euros). Toutefois, ce calcul théorique ne tient pas compte du poids de la dette, qui réduit considérablement l’attractivité du club pour d’éventuels investisseurs.

Un contexte économique inquiétant en Ligue 1

Cette instabilité financière dépasse le seul cadre lyonnais. Elle intervient dans un environnement déjà fragilisé par la baisse des droits télévisés en Ligue 1. La crise de l’OL pourrait également influencer le marché des transferts et la compétitivité globale du championnat. Un éventuel assainissement financier ou une ouverture du capital à de nouveaux investisseurs dépendra largement des négociations entre créanciers et dirigeants.