Concurrents OM : Grosse inquiétude à Monaco !
OM Actualités

Concurrents OM : Grosse inquiétude à Monaco !

Par Rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le
AS Monaco
Maillot de l'As Monaco saison 2024-2025

Après la victoire de l’AS Monaco contre Auxerre en Coupe de France, un coup dur est venu assombrir la soirée monégasque. Takumi Minamino a dû quitter le terrain prématurément, laissant planer une inquiétude autour de sa santé.

Takumi Minamino a été contraint dès la 35e minute après un contact  de céder sa place. Le milieu offensif est resté au sol, visiblement touché au genou gauche, et a rapidement été évacué sur civière avant d’être transféré à l’hôpital. Ce qui ne manque pas d’inquiété le club et ses supporters, car l’international japonais est l’un des éléments offensifs majeurs de l’équipe de Monaco.

L’entraîneur monégasque Sébastien Pocognoli a indiqué que « les premiers tests n’étaient pas très positifs », laissant craindre une blessure sérieuse. Une rupture des ligaments croisés n’est pas exclue, ce qui pourrait tenir Minamino éloigné des terrains pendant plusieurs mois, privant Monaco de l’un de ses atouts offensifs les plus précieux.

Un coup dur pour Monaco et un contexte délicat

L’absence possible de Takumi Minamino serait un vrai coup dur pour l’AS Monaco, qui perdrait un joueur capable de faire la différence dans les moments clés. Sa vision du jeu, sa capacité à créer des occasions et sa présence dans la surface font de lui un élément central de l’équipe. Une indisponibilité prolongée obligerait le staff monégasque à repenser son attaque et pourrait peser sur ses ambitions en championnat et en coupes nationales.

Les prochains examens médicaux devraient permettre de mieux comprendre et la durée exacte de l’absence. En attendant, les Monégasques retiennent leur souffle, espérant que les pronostics les plus pessimistes ne se confirment pas. Pour les concurrents de Ligue 1, dont l’OM, la possible absence d’un joueur clé comme Minamino pourrait affaiblir temporairement Monaco et influencer la course au classement.

 

