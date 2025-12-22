OM : Quelle date de retour à la compétition pour Gouiri ?

Après le large succès de l’Olympique de Marseille contre Bourg‑Péronnas en Coupe de France (6‑0), Roberto De Zerbi a été interrogé sur la situation de Amine Gouiri. Si l’attaquant a progressé dans sa réathlétisation, l’entraîneur a insisté sur l’absence de date précise pour son retour à la compétition.

L’OM a dominé sans trembler Bourg‑Péronnas ce week‑end pour atteindre les 16es de finale de la Coupe de France, et a parfaitement terminé son année 2025. Interrogé en conférence de presse sur l’état de santé de Amine Gouiri, Roberto De Zerbi a confirmé que l’attaquant algérien, opéré de l’épaule, reste encore en phase de récupération.

De Zerbi : pas de calendrier précis pour Gouiri

Le technicien transalpin a rappelé que les délais de récupération pour ce type d’opération sont longs et que le club ne disposait pas pour l’heure d’une échéance officielle pour le retour du joueur dans l’effectif compétitif. « Je ne sais pas quand il reviendra », a résumé De Zerbi, pointant l’incertitude persistante autour de ce dossier médical.

Ce constat confirmant l’absence de calendrier précis s’inscrit dans la continuité des précédentes prises de parole du club, qui, malgré des progrès visibles de Gouiri à l’entraînement, préfère rester prudent sur sa disponibilité en match officiel.

Le chirurgien doit donner son accord. Le retour de Gouiri ne sera pas immédiat

Amine Gouiri a été contraint de se faire opérer cet automne d’une épaule, après une nouvelle luxation avec sa sélection nationale, entraînant une indisponibilité prolongée qui avait déjà privé l’attaquant de la CAN 2025. Selon plusieurs sources dont FootMercato, l’international algérien s’était fixé comme objectif personnel de pouvoir postuler à une présence pour le Trophée des Champions face au PSG le 8 janvier prochain, même si cela reste à confirmer en fonction de l’avis final du staff médical.

Pour l’instant, Gouiri a repris la course et progresse physiquement, mais le club préfère attendre l’accord complet du chirurgien et des préparateurs physiques avant de l’intégrer de nouveau en situation de match. De son côté, De Zerbi continue d’adapter son schéma offensif en son absence, tout en soulignant l’importance de ne pas précipiter son retour pour éviter tout risque de rechute. “Gouiri a repris la course mais il a des délais précis. Le chirurgien doit donner son accord. Son retour ne sera pas immédiat.»

Dans un calendrier où l’OM va enchaîner les compétitions importantes en janvier (Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions), la gestion du retour de Gouiri reste un enjeu médical et sportif majeur pour l’équipe marseillaise dans les semaines à venir.