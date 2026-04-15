Concurrents OM : Inquiétudes financières du côté de Strasbourg ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le RC Strasbourg pourrait être rattrapé par les difficultés financières de son propriétaire BlueCo, également à la tête de Chelsea. Plusieurs rapports récents font état de pertes colossales au sein du consortium, suscitant des inquiétudes sur la stabilité du projet alsacien. Dans ce contexte, la situation du club alsacien est scrutée de près, y compris du côté de l’OM, concurrent direct en Ligue 1.

Une situation financière alarmante pour BlueCo

Selon les informations relayées par le journaliste Ben Jacobs, le groupe BlueCo traverserait une période particulièrement délicate sur le plan économique. Le consortium enregistrerait une perte annuelle estimée à 723 millions d’euros, un chiffre qui témoigne de l’ampleur des difficultés rencontrées depuis le rachat de Chelsea en 2022.

Au total, le déficit cumulé atteindrait environ 1,92 milliard d’euros, une somme considérable qui interroge sur la capacité du groupe à maintenir ses investissements sur la durée. Cette situation fragilise l’ensemble des entités détenues par BlueCo, dont le RC Strasbourg, intégré dans ce projet multipropriétés.

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Chelsea au cœur des pertes

La situation est particulièrement préoccupante du côté de Chelsea, où les revenus générés par les droits TV, les activités commerciales et la billetterie ne suffiraient plus à compenser les dépenses. Le club londonien afficherait un déficit estimé à 301 millions d’euros.

Plus inquiétant encore, les dépenses hors mercato dépasseraient les recettes de 419 millions d’euros, illustrant un déséquilibre structurel important. Cette gestion a déjà attiré l’attention des instances de contrôle. Chelsea a ainsi été sanctionné par une amende de 10 millions de livres sterling, accompagnée d’une interdiction de recrutement d’un an, en raison de potentielles infractions aux règles financières du championnat.

Le RC Strasbourg également impacté

Dans ce contexte, le RC Strasbourg n’est pas épargné. Le club alsacien afficherait un déficit de 79 millions d’euros, un chiffre significatif à l’échelle de la Ligue 1. Cette situation financière s’ajoute à un climat déjà tendu avec une partie des supporters, critiques vis-à-vis de la gestion du club depuis son intégration dans le giron de BlueCo.

Ces éléments renforcent les interrogations autour de la stratégie globale du consortium et de la viabilité du modèle multipropriétés mis en place. Pour un club comme Strasbourg, historiquement attaché à une gestion plus locale, ces difficultés pourraient avoir des répercussions sportives à moyen terme.