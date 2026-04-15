OM : Daniel Riolo avance un nom pour le poste de directeur sportif

En pleine réorganisation, l’Olympique de Marseille cherche activement son futur directeur sportif. Sur RMC, le journaliste Daniel Riolo a évoqué une piste interne, celle de Federico Balzaretti, déjà en poste au club. Une option crédible alors que le chantier sportif s’accélère à l’approche du mercato estival.

Une succession ouverte après le départ de Mehdi Benatia

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La recomposition de l’organigramme de l’OM se poursuit après une période de fortes turbulences. Le départ acté de Mehdi Benatia en fin de saison oblige le club à anticiper la nomination d’un nouveau directeur sportif. Une décision stratégique, dans un contexte où le prochain mercato de l’OM devra être structuré rapidement.

Plusieurs profils ont été évoqués ces dernières semaines, notamment Julien Fournier et Florian Maurice, deux dirigeants expérimentés passés par la Ligue 1. D’autres pistes, comme celle menant à Mathieu Bodmer, ont également circulé sans confirmation concrète à ce stade.

Daniel Riolo met en avant la piste interne Balzaretti

Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a mis en lumière une alternative déjà présente en interne : Federico Balzaretti, actuel directeur sportif adjoint de l’Olympique de Marseille. Le journaliste estime que l’Italien possède les qualités requises pour franchir un cap.

« En interne aujourd’hui, le numéro 2 s’appelle Federico Balzaretti et pour le coup, il connaît tout le monde. Catalogue de joueurs, relations, il les a » a-t-il déclaré dans l’émission After Foot sur RMC. « Il pourrait être directeur sportif ? Pourquoi il ne pourrait pas ? Il a bossé à la Roma, le marché italien il connaît et a des relations partout ».

Ancien dirigeant de l’AS Roma, Federico Balzaretti dispose effectivement d’une expérience reconnue dans le recrutement et d’un réseau étendu, notamment sur le marché italien. Sa connaissance de l’environnement marseillais pourrait constituer un atout dans une période où la stabilité devient une priorité pour l’OM.