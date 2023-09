Concurrents OM : La crise s’installe au RC Lens, les supporters grondent !

Le RC Lens a une nouvelle fois perdu en Ligue 1 ce samedi soir. Dans leur stade, les Sang et Or ont se sont inclinés sur le score de 1-0 face au FC Metz.

Rien ne va plus à Lens après une magnifique saison l’an dernier. Les hommes de Franck Haise qui avaient terminé deuxièmes derrière le PSG n’y arrivent plus ! En cinq rencontres de Ligue 1 : 4 défaites et 1 nul. Personne n’était en mesure de prédire cette déroute, malgré le mercato difficile vécu par les Nordistes.

Rester costauds et garder la tête haute — Haise

En effet, le RC Lens a perdu des éléments forts de son équipe cet été, à commencer par Seko Fofana qui a rejoint l’Arabie Saoudite ou encore Lois Openda, meilleur buteur du club l’an dernier, qui a signé en Bundesliga au RB Leipzig. Ces joueurs laissent un vide difficile à combler pour le moment par l’effectif de Franck Haise.

Pour le coach, il faut que les joueurs arrivent à se relever de ces échecs « Il faut passer ces moments-là, rester costauds et garder la tête haute. Il aurait fallu gagner en justesse pour revenir au score mais cela n’a pas été le cas. Poursuivons le travail pour être plus forts à l’avenir », a-t-il expliqué au micro du média du club.

🎙 #LeDébrief après #RCLFCM 💬 Franck Haise : « Il faut passer ces moments-là, rester costauds et garder la tête haute. Il aurait fallu gagner en justesse pour revenir au score mais cela n’a pas été le cas. Poursuivons le travail pour être plus forts à l’avenir. » pic.twitter.com/Hm7lpCk7Km — Racing Club de Lens (@RCLens) September 16, 2023

Samba demande le soutien des supporters

En attendant, les supporters ont du mal à accepter la situation. Une bronca s’est même faite entendre dans le stade ce samedi, ce qui pousse Brice Samba, le portier lensois, a demandé leur soutien au micro de Canal + : « Je peux comprendre leur mécontentement parce que quand on est à Lens, ce n’est pas possible d’avoir un point au bout de cinq journées. Mais il faut qu’ils soient derrière nous aussi parce que ce n’est pas une période facile. Bien sûr qu’on a envie de leur donner des victoires, mais on va s’accrocher tous ensemble. Moi je suis quelqu’un de très positif et je sais que ça va tourner. Et je pense que quand ça va tourner, on sera tous contents. «

