OM : « ils viennent de toute la France, voire de de l’Europe ! »

Depuis 500 jours, l’OM joue tous ses matchs dans son Vélodrome à guichets fermés. Selon notre consultant Jean-Charles de Bono, cette affluence record s’explique par les résultats de l’OM, mais aussi par « le spectacle, l’ambiance et le déroulement de ce qu’il se passe en tribunes.

Le Vélodrome sera une nouvelle fois à guichets fermés, ce dimanche pour la réception de Toulouse. Depuis 500 jours, soit plus d’un an et demi l’OM joue chacun de ses matchs à domicile à guichets fermés. Peut importe la compétition disputée et le jour du match, le public est toujours présent. Sur le plateau du DFM, jeudi dernier, notre consultant Jean-Charles de Bono s’est réjoui de voir toujours plus de monde au Vélodrome. L’intervention de notre consultant est à retrouver dans le replay complet de l’émission, ci dessous.

Il y a un renouveau

« J’ai le sentiment qu’il y a de plus en plus de passionnés pour l’OM, sur ces dernières années explique Jean-Charles de Bono sur le plateau du DFM, jeudi dernier. On le voit avec le remplissage du stade. Il y a un renouveau quelque part. Et ce renouveau permet à tous ces supporters de venir. Si le stade comptait 5 000 ou 10 000 personnes de plus, il serait tout aussi plein. Là où on s’en rend vraiment compte, c’est effectivement sur le match de coupe de France contre Annecy. Tu te dis que même si ce n’est pas le championnat, tu joues une équipe de deuxième division qui est descendue, qui n’a pas un grand nom ou de noms ronflants dans la composition de leur équipe.«

Ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui viennent

« Je pense que c’est unique, poursuit Jean-Charles de Bono. Les gens qui viennent au stade, même s’ils viennent de toute la France, voire loin en Europe, ce ne sont pas toujours les mêmes personnes. Ils viennent voir le spectacle, l’ambiance, le déroulement de ce qu’il se passe dans les tribunes. Ce sont des passionnés de football, mais quand même.«