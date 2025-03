Concurrents OM : La LFP donne raison à l’arbitre face à Fonseca !

Dans son analyse des rencontres de Ligue 1, la LFP a partagé son debrief sur le match Lyon Brest qui a conduit à la l’exclusion de Paulo Fonseca. Voici l’analyse de la Direction de l’arbitrage.

La direction de l’Arbitrage a partagé via le site de la Ligue 1 son debrief de la dernière journée du championnat… Retour donc sur le match entre Brest et Lyon qui s’est conclut par l’expulsion de Paulo Fonseca et la scène que tout le monde du football a pu voir cette semaine. Dans l’analyse faite, l’arbitre Benoît Millot n’est pas remis en cause ce qui donne une tendance claire sur les sanctions que risque de prendre Paulo Fonseca.

« La bonne décision a bien été prise sur le terrain : le défenseur, en tentant de contrer la frappe au but de l’attaquant brestois, touche le ballon du bras alors qu’il est dos tourné au ballon, en déséquilibre avant, son bras descendant naturellement vers le sol pour réceptionner sa chute. La position du bras au moment du contact peut être considérée comme une conséquence du mouvement du corps du défenseur dans cette situation spécifique, donc non sanctionnable. Par conséquent, le pénalty n’était pas attendu. Par ailleurs, concernant la situation d’exclusion de l’entraîneur lyonnais, l’arbitre a fait preuve d’un sang-froid et d’une maîtrise posturale remarquables pour faire face au comportement violent de l’entraîneur », a publié la direction de l’Arbitrage.

Fonseca, une suspension qui pourrait s’étendre à l’Europe

Au-delà de la durée de la sanction, un autre aspect inquiète le club rhodanien. La commission pourrait demander à l’UEFA d’étendre cette suspension à l’ensemble des championnats européens. Si cela venait à être validé, Paulo Fonseca serait interdit de vestiaire avant le match et à la mi-temps, mais aussi de toute communication avec son staff et ses joueurs pendant les rencontres. Il pourrait uniquement suivre les matchs depuis les tribunes, sans pouvoir intervenir directement.

L’idée d’inclure la trêve estivale dans la période de suspension complique encore un peu plus la situation. Cela signifierait que Fonseca ne pourrait reprendre son poste qu’en fin d’année 2025. Un véritable coup de massue pour l’OL, qui devra composer sans son entraîneur pour une longue période.

Le verdict final tombera dans les prochaines heures, mais une chose est sûre : Paulo Fonseca ne s’en sortira pas indemne.