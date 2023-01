Concurrents OM : La réaction lunaire d’Aulas contre ses propres « supporters très méchants » !

L’Olympique de Marseille a pris hier soir 17 points d’avance sur le club de Lyon. Le match des hommes de Blanc samedi soir a tourné au désastre pour eux. Après la rencontre, Jean-Michel Aulas a fait une sortie très remarquée en zone mixte…

« C’est un sentiment de gâchis. Dès l’arrivée au stade, dans le bus, on a fait l’objet à nouveau d’une attaque des supporters, qui devaient rester non violents alors qu’il y a eu des actes de violence avant le match. Je le regrette. Ce matin, on avait vu le groupe de supporters avec John Textor, ça s’était très bien passé. Ce que je veux dire, c’est que le match est ce qu’il est mais c’est probablement l’un des meilleurs matchs depuis le début de saison. Sans réussite. Mais quand on arrive à avoir 28 tirs… on a retrouvé notre dynamisme, l’ensemble des fonctions les plus élémentaires qui permettent de remonter au classement. Malheureusement c’est vrai qu’on a fait des erreurs. Les réactions des kops de supporters… ils peuvent avoir un avis sur les joueurs. Mais quand ils attaquent des dirigeants qui sont exemplaires, c’est moi qu’ils attaquent. Il faut qu’ils arrêtent parce qu’on a des dirigeants de grande qualité, qui travaillent jour et nuit pour le club, pour nous, pour eux, pour le club. Je ne peux pas accepter ce style d’expression sans aucune réalité avec le travail réalisé. C’est vrai que le club souffre en ce moment. Mais on a un club avec des infrastructures incroyables, avec un coach de grande qualité. On a travaillé depuis deux jours avec John (Textor) pour se donner les moyens de relancer la mécanique mais il ne faut pas qu’à chaque fois qu’on essaie de prendre des initiatives, on se retrouve face à des supporters très méchants par rapport à des gens irréprochables. » Jean-Michel Aulas – Source RMC Sport

