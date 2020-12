Concurrents OM : La réponse de Galtier sur son futur suite aux changements au LOSC !

Christophe Galtier fait un excellent boulot depuis plus de deux ans au LOSC, qui s’est affirmé comme un véritable concurrent à l’OM dans la bataille aux places européennes. Cependant le club nordiste vient de vivre d’importants remous en interne…

De quoi remettre en doute l’avenir du Marseillais de naissance ? L’entraîneur lillois a répondu à cette question aujourd’hui en conférence de presse…

Sur son avenir, Galtier « je suis en effet sous contrat jusqu’en 2022 mais j’aurai une discussion avec Olivier et le propriétaire pour savoir quelles seront leurs intentions. Je ne veux mettre aucune pression. Il faudra voir quels sont les objectifs du Club. »

