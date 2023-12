Concurrents OM : Le coup de gueule de Nicolas Tagliafico contre la direction lyonnaise et ses coéquipiers

En conférence de presse ce mercredi avant la rencontre face à l’AS Monaco, c’est un Nicolas Tagliafico très remonté que les journalistes ont trouvé. Le latéral gauche n’a pas caché sa déception envers ses coéquipiers et le club.

La situation à Lyon s’est quelque peu amélioré grâce notamment à une victoire et un triplé d’Alexandre Lacazette le week-end dernier face à Toulouse. Seulement, cette victoire n’a pas réussi à rassurer Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche argentin reste déçu par les prestations de son équipe et le manque de personnalité de certains.

Quand il y a de mauvaises décisions prises par le club, cela crée de mauvais résultats

🎙 En conférence de presse, @nico_taglia s’est montré déterminé à sortir le club de cette situation 🔴🔵#ASMOL L’intégralité de sa conférence de presse est à retrouver ici ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) December 13, 2023

« C’est la première fois où j’ai connu tant d’entraîneurs en si peu de temps. Ce n’est pas une bonne chose pour l’équipe. C’est un cercle vicieux, l’équipe fait des mauvais résultats et on change d’entraîneur. Cela va mieux, puis on rechute et rechange d’entraîneur. Il faut changer des choses. L’entraîneur qui est arrivé vient pour aider et pour tout donner mais à la fin c’est aussi à nous de tout donner et d’être tous ensemble. C’est à nous de répondre présent. On travaille avec Pierre Sage comme avec les autres entraîneurs, sur le côté tactique c’est peut-être plus simple pour certains car c’est plus basique. Mais à la fin l’important c’est la motivation et le fait de vouloir aller de l’avant. La prise de responsabilité? Oui, on doit tous! Pas seulement les joueurs mais aussi le club. Quand il y a de mauvaises décisions prises, cela crée de mauvais résultats. Il y a des personnalités un peu plus faibles dans l’équipe et tout cela réuni génère la situation que l’on connait en ce moment. »