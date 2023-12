Ex OM : C’est terminé pour Joey Barton

Depuis plusieurs jours, Joey Barton s’est engouffré dans une polémique autour de propos à caractère misogynes. L’ancien joueur de l’OM annonce vouloir s’écarter du monde du football.

« Le sentiment est mutuel. C’est un véritable cloaque de corruption dans le football masculin. Pédophilies à la Fédération anglaise, je ne veux pas en faire partie tel quel. Je me retire. C’est fini. Retraité du football masculin. Il suffit d’avoir joué ces 20 dernières années pour comprendre cela. Ecoute, je ne m’attends pas à ce que tu le fasses. Ce n’est pas à cause des gros seins, des cheveux teints en blond et du maquillage. Non… Je suis juste un homme vraiment méchant qui essaie de faire une bonne chose

Pour rappel, l’ancien joueur de l’OM avait posté plusieurs publications jugées misogynes ces derniers jours sur les réseaux sociaux. « Les femmes ne devraient pas parler avec une once d’autorité à propos du football masculin. Allez, soyons sérieux. C’est un sport complètement différent. Si vous n’acceptez pas cela, nous verrons toujours les choses différemment. Tout homme qui écoute les commentaires ou les co-commentaires des femmes a besoin de consulter un médecin. […] Heureusement, j’ai joué à un niveau qui me permet de gagner suffisamment pour dire et faire ce que je veux », avait posté l’ancien joueur sur X.

Women shouldn’t be talking with any kind of authority in the men’s game. Come on. Let’s be serious.

It’s a completely different game.

If you don’t accept that. We will always see things differently.

The women’s game is thriving. Fantastic to see.

I cannot take a thing they…

— Joey Barton (@Joey7Barton) December 6, 2023