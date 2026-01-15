Info Chrono
Concurrents OM : Le couperet est tombé pour Létang et Genesio !
OM Actualités

Concurrents OM : Le couperet est tombé pour Létang et Genesio !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Olivier LETANG

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). La commission de discipline de la LFP a frappé fort mercredi soir en sanctionnant sévèrement le LOSC. Le président lillois Olivier Létang a été suspendu plus de deux mois pour son comportement envers l’arbitrage lors de Lille-Rennes, tandis que l’entraîneur Bruno Genesio a également été puni.

 

Olivier Létang lourdement sanctionné après Lille-Rennes

 

La décision était très attendue. Réunie mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a infligé à Olivier Létang, président du LOSC, une suspension courant jusqu’au 15 février inclus, avec effet à partir du 20 janvier. Cette sanction est assortie d’une interdiction d’accès aux vestiaires, au terrain, au tunnel et à l’ensemble des couloirs du stade.

 


Les faits remontent au 3 janvier, lors de la rencontre Lille-Rennes disputée au stade Pierre-Mauroy. À l’issue du match, Olivier Létang avait interpellé de manière virulente l’arbitre Éric Wattellier dans les couloirs de l’enceinte lilloise, lui lançant : « Vous savez ce que vous avez fait, c’est une honte, c’est un scandale ! ». Des propos jugés inacceptables par l’instance disciplinaire.

 

A lire : OM Lens : Mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais

 

Cette sanction intervient dans un contexte de récidive. Le dirigeant nordiste était déjà sous le coup d’un sursis de deux rencontres, prononcé après ses déclarations publiques à l’issue de Lille-OL (1-2) en septembre, où il avait dénoncé les décisions arbitrales en déclarant : « Tous les week-ends, on a des problèmes avec l’arbitrage. C’est plus possible. »

 

Genesio également suspendu, le LOSC sanctionné financièrement

 

La commission de discipline ne s’est pas limitée au seul président lillois. Bruno Genesio, entraîneur du LOSC, a écopé d’un match de suspension ferme et d’un match avec sursis. Le technicien avait tenu des propos très durs à l’encontre de l’arbitrage à la mi-temps de la rencontre face à Rennes et avait ensuite décidé de ne pas se présenter en conférence de presse, un manquement aux obligations réglementaires.

En parallèle, le LOSC a également été condamné à une amende de 15 000 euros en raison de chants homophobes et injurieux émanant d’une partie de ses supporters lors de cette même rencontre.

