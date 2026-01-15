Concurrents OM : Le couperet est tombé pour Létang et Genesio !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). La commission de discipline de la LFP a frappé fort mercredi soir en sanctionnant sévèrement le LOSC. Le président lillois Olivier Létang a été suspendu plus de deux mois pour son comportement envers l’arbitrage lors de Lille-Rennes, tandis que l’entraîneur Bruno Genesio a également été puni.

Olivier Létang lourdement sanctionné après Lille-Rennes

La décision était très attendue. Réunie mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a infligé à Olivier Létang, président du LOSC, une suspension courant jusqu’au 15 février inclus, avec effet à partir du 20 janvier. Cette sanction est assortie d’une interdiction d’accès aux vestiaires, au terrain, au tunnel et à l’ensemble des couloirs du stade.

🚨 Olivier Létang est suspendu jusqu’au 31 mars par la commission de discipline de la LFP après son comportement envers Eric Wattellier à la mi-temps de Lille – Rennes ! Bruno Génésio a également été suspendu 2 matches, dont un avec sursis 🔴 pic.twitter.com/xjeUXzEmLm — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 14, 2026



Les faits remontent au 3 janvier, lors de la rencontre Lille-Rennes disputée au stade Pierre-Mauroy. À l’issue du match, Olivier Létang avait interpellé de manière virulente l’arbitre Éric Wattellier dans les couloirs de l’enceinte lilloise, lui lançant : « Vous savez ce que vous avez fait, c’est une honte, c’est un scandale ! ». Des propos jugés inacceptables par l’instance disciplinaire.

A lire : OM Lens : Mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais

Cette sanction intervient dans un contexte de récidive. Le dirigeant nordiste était déjà sous le coup d’un sursis de deux rencontres, prononcé après ses déclarations publiques à l’issue de Lille-OL (1-2) en septembre, où il avait dénoncé les décisions arbitrales en déclarant : « Tous les week-ends, on a des problèmes avec l’arbitrage. C’est plus possible. »

Genesio également suspendu, le LOSC sanctionné financièrement

La commission de discipline ne s’est pas limitée au seul président lillois. Bruno Genesio, entraîneur du LOSC, a écopé d’un match de suspension ferme et d’un match avec sursis. Le technicien avait tenu des propos très durs à l’encontre de l’arbitrage à la mi-temps de la rencontre face à Rennes et avait ensuite décidé de ne pas se présenter en conférence de presse, un manquement aux obligations réglementaires.

En parallèle, le LOSC a également été condamné à une amende de 15 000 euros en raison de chants homophobes et injurieux émanant d’une partie de ses supporters lors de cette même rencontre.