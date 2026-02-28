Concurrents OM : Le RC Lens lâche encore des points en route !

En ouverture de la 24e journée de Ligue 1, Strasbourg et Lens se sont neutralisés (1-1) à la Meinau. Panichelli a répondu à l’ouverture du score alsacienne, mais les Sang et Or peuvent nourrir des regrets au vu de leur domination.

Avant le choc entre l’OL et l’OM, la 24e journée débutait par une affiche entre le Racing et le RC Lens. Revigorés après leur succès face à Lyon, les Alsaciens entendaient confirmer devant leur public. En face, les Lensois voulaient effacer la désillusion concédée contre Monaco.

Le premier acte était rythmé et animé. Lens prenait le contrôle du ballon et se procurait plusieurs situations, mais manquait de justesse dans le dernier geste. Strasbourg, plus réaliste, frappait le premier. Après une tentative d’Enciso repoussée par Risser (11e), une mauvaise relance de Ganiou profitait à Panichelli, qui ajustait un piqué pour ouvrir le score (1-0, 22e).

Les visiteurs tentaient de réagir, à l’image d’Edouard, en échec à deux reprises avant la pause (41e, 44e). Un possible penalty après un contact entre Abdulhamid et Doué était finalement annulé après intervention du VAR (35e).

Sangaré égalise, le VAR encore décisif

Au retour des vestiaires, la physionomie ne changeait guère. Lens conservait la maîtrise mais peinait à cadrer face à Penders. Thauvin manquait également deux opportunités (58e, 60e).

La pression finissait par payer. À l’entrée de la surface, Sangaré déclenchait une frappe puissante, aidée du poteau, pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 62e). Strasbourg croyait obtenir un nouveau penalty après un contact entre Panichelli et Sarr, similaire à celui de la première période. Mais, une nouvelle fois, le VAR intervenait pour annuler la décision (65e).

La fin de match, plus ouverte, n’offrait toutefois pas de véritable occasion décisive. Ce résultat nul ne fait les affaires de personne. Lens reste deuxième du championnat, à un point du leader parisien, avant un déplacement à Lyon en Coupe de France. Strasbourg demeure septième et se projette désormais vers la réception de Reims, pensionnaire de Ligue 2, également en Coupe de France.