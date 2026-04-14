Concurrents OM : L’OL encore vendu ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique Lyonnais se rapproche d’un tournant majeur de son histoire. La mise en place d’un comité indépendant par le Eagle Football Group confirme qu’un processus de vente est désormais clairement envisagé.

Un changement de gouvernance qui accélère le dossier

La situation évolue rapidement du côté de l’Olympique Lyonnais. Fin mars, John Textor a été écarté de Eagle Football Bidco Limited, structure détenant 85 % du club rhodanien. Dans la foulée, le cabinet Cork Gully a été nommé pour superviser cette phase de transition.

Ce mouvement marque un premier virage stratégique majeur pour le groupe, anciennement connu sous le nom d’OL Groupe. Il ouvre surtout la voie à une possible recomposition de l’actionnariat.

Ce mardi, Eagle Football Group a officialisé une nouvelle étape avec la création d’un comité indépendant ad hoc. Celui-ci est présidé par Gilbert Saada, accompagné de Nathalie Dechy et Victoria Wescott.

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Ares et Michele Kang en position d’observateurs actifs

Le rôle de ce comité sera central : encadrer le processus, nommer un expert indépendant et formuler une recommandation sur une éventuelle offre publique concernant Eagle Football Group.

Dans les faits, cela signifie que les actifs du groupe, dont l’Olympique Lyonnais, sont potentiellement sur le marché. Un premier intérêt s’est déjà manifesté : un consortium réunissant Ares Capital et un affilié de Michele Kang.

Ce point soulève d’ailleurs un enjeu clé de gouvernance. Michele Kang, déjà PDG de l’OL, pourrait être impliquée dans une reprise, d’où la nécessité d’un cadre indépendant pour éviter tout conflit d’intérêts.

Le communiqué précise enfin que d’autres accords de confidentialité pourraient être conclus dans les prochaines semaines, laissant la porte ouverte à de nouveaux candidats.