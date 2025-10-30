Concurrents OM : Lyon aussi a craqué… une remontada qui fait mal !

Comme l’OM, l’Olympique Lyonnais a laissé filer deux points précieux dans les ultimes instants. En déplacement sur la pelouse du Paris FC, le club rhodanien a concédé un match nul 3-3 après avoir mené 3-0 à l’heure de jeu. Une désillusion majeure qui coûte cher aux hommes de Paulo Fonseca, cinquièmes de Ligue 1 à deux longueurs seulement du PSG.

Tout avait pourtant bien commencé pour l’OL. Dès les premières minutes, Corentin Tolisso, très en forme à l’approche de la prochaine liste de l’équipe de France, ouvrait le score avant qu’un doublé de Pavel Sulc ne vienne creuser l’écart. À 3-0, les Gones semblaient se diriger vers une victoire tranquille contre le promu parisien, solide mais limité jusque-là.

Mais la dynamique s’est inversée après l’expulsion d’Abner Vinicius, jugée sévère par plusieurs observateurs. Le Paris FC a alors réduit la marque grâce à Adama Camara, avant de profiter d’un nouvel affaiblissement lyonnais pour revenir totalement au score. Une fin de match cauchemardesque, marquée par des erreurs défensives flagrantes, qui a fait ressurgir les vieux démons d’un OL incapable de tenir un résultat.

“Dégouté… Dégouté et très énervé”, a lâché Moussa Niakhaté après la rencontre. “Voilà, c’est la réaction qu’on a à chaud.”

Ce troisième effondrement en quelques semaines interroge. Après avoir déjà craqué face à Rennes et Lille, Lyon montre de nouveau ses limites dans la gestion des fins de match. “Franchement, si j’avais la solution, ça ne se serait pas passé une troisième fois. Mais c’est vrai qu’il faut qu’on trouve la solution à ça”, a concédé Niakhaté, avant d’ajouter : “On n’a aucune excuse. On est à 10 contre 10 à 3-1.”

Comme l’OM, Lyon peut avoir des regrets car plus tôt Lille et Lens ont perdus et le PSG n’a pas fait mieux qu’un match nul face à Lorient…