Concurrents OM : Lyon va récupérer deux joueurs importants pour les derniers matches !

À trois journées de la fin de la saison de Ligue 1 2025/2026, l’Olympique Lyonnais enregistre une excellente nouvelle avec le retour progressif de Malick Fofana. Une évolution qui pourrait peser dans la lutte finale, notamment face aux concurrents directs comme l’Olympique de Marseille.

Un retour attendu pour l’Olympique Lyonnais

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Du côté de l’Olympique de Marseille, la fin de saison se joue dans un contexte de forte concurrence avec l’Olympique Lyonnais. Et les Gones pourraient bénéficier d’un atout majeur avec le retour de Malick Fofana. Absent depuis le 26 octobre après une grave blessure à la cheville contractée face à Strasbourg, l’ailier belge a récemment franchi un cap important.

Selon les informations du média régional Le Progrès, Malick Fofana a repris l’entraînement collectif il y a une dizaine de jours. Sa montée en puissance est jugée encourageante, notamment après une séance active réalisée mardi avec le groupe professionnel. Il s’est entraîné aux côtés d’Ernest Nuamah, lui aussi longtemps indisponible.

Un renfort offensif avant Rennes

Toujours selon Le Progrès, les deux attaquants pourraient effectuer leur retour en Ligue 1 avant la fin de l’exercice. Une perspective importante pour l’entraîneur Paulo Fonseca, qui cherche à dynamiser son secteur offensif dans ce sprint final.

Les Lyonnais affronteront le Stade Rennais dimanche à 20h45, en clôture de la 32e journée. Un rendez-vous crucial dans la course aux places européennes, où chaque point comptera. Le possible retour de Malick Fofana pourrait offrir davantage de solutions sur les ailes et renforcer la concurrence interne.

Pour l’Olympique de Marseille, engagé dans la même bataille au classement, cette évolution du côté lyonnais constitue un paramètre supplémentaire à surveiller de près dans les dernières semaines de compétition.