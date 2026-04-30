Finances : La mise au point du président de la DNCG sur l’OM (qui compare avec la situation de Lyon)

Alors que la situation financière de l’OM suscite de nombreuses interrogations après la publication d’un déficit supérieur à 100 millions d’euros, Jean-Marc Mickeler a pris la parole pour clarifier la position de la DNCG sur le dossier marseillais. Dans une déclaration relayée après la publication des comptes des clubs français, le président du gendarme financier du football français a tenu à distinguer clairement la situation de l’OM de celle de l’OL, tout en confirmant que le club marseillais devra bien ajuster sa trajectoire économique.

« L’OL a 200 millions d’euros de déficit au 30 juin dernier, Marseille, plus de 100 millions d’euros… Ces résultats sont très inquiétants… Ces deux situations sont très différentes et appellent des lectures distinctes. Sur Lyon, la nouvelle équipe dirigeante a répondu avec une réactivité et une détermination qui forcent le respect. La réduction de masse salariale opérée en une saison est sans précédent dans l’histoire récente du football professionnel français. C’est un effort considérable et nous le reconnaissons pleinement. Sur Marseille, le club a fait le choix de l’ambition sportive maximale en anticipant des revenus européens qui ne se sont pas matérialisés au niveau espéré. Frank McCourt et la nouvelle direction ont parfaitement conscience des ajustements qui s’imposent. Ce sont deux clubs emblématiques, portés par des actionnaires engagés. Notre rôle est de les accompagner vers le rééquilibrage, pas de les fragiliser. »

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