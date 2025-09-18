Concurrents OM : Monaco doit s’inquiéter pour son buteur ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Éblouissant lors de ses premiers mois en Principauté, Mika Biereth connaît un coup d’arrêt en ce début de saison avec l’AS Monaco comme le décrit RMC Sport. Alors que le club de la Principauté s’apprête à entrer en lice en Ligue des champions face au Club Bruges ce jeudi (18h45), l’attaquant danois traverse une période de disette offensive remarquée.

L’ancien joueur du Sturm Graz, arrivé l’hiver dernier, avait enflammé le championnat avec douze buts en treize apparitions sous le maillot monégasque. Mais depuis, le rendement s’est considérablement réduit : seulement une réalisation lors de ses onze dernières rencontres.

Les défenses se sont adaptées à son jeu

Auteur de trois triplés en février dernier, Biereth était rapidement passé du statut d’inconnu à celui de buteur redouté. Désormais, ses adversaires le connaissent mieux. “Les défenses depuis se sont adaptées et connaissent son jeu”, confie un proche du vestiaire. Malgré ses qualités de finisseur, l’international danois peine à retrouver l’efficacité qui avait marqué son arrivée en Ligue 1.

L’entraîneur Adi Hütter reste toutefois confiant : “Les attentes le concernant sont très élevées depuis qu’il est arrivé ici. Mais on reste tranquilles et humbles. Il y aura à un moment un déclic et il marquera.”

Orphelin de Breel Embolo, transféré à Rennes, Biereth peine également à trouver des automatismes avec Folarin Balogun. Leur complicité, entrevue lors de leurs années communes à Arsenal U23, tarde à se concrétiser en Principauté.

Des chiffres en baisse inquiétants

La préparation estivale laissait présager une nouvelle saison prolifique, avec quatre buts en cinq matchs amicaux. Pourtant, depuis le début du championnat, Biereth ne compte que quatre tirs en quatre rencontres, bien loin de sa moyenne de 2,65 tirs par match en 2023-2024.

“Il travaille beaucoup pour l’équipe et se retrouve parfois trop loin de la surface de réparation. On doit faire en sorte qu’il se rapproche du but car sa force est de marquer”, a insisté Hütter.

Toujours souriant et impliqué à l’entraînement, Biereth garde la confiance de son entraîneur et de son vestiaire. Mais l’ASM aura besoin que son buteur retrouve son efficacité dès ce jeudi face au Club Bruges, pour lancer au mieux sa campagne européenne.